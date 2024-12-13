Generador de Vídeos de Formación en Farmacia para Equipos de Salud

Genera vídeos atractivos de formación sanitaria y educación al paciente sin esfuerzo utilizando avatares inteligentes de IA.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos técnicos de farmacia y farmacéuticos, presentando las políticas esenciales de la empresa y las presentaciones del equipo en un estilo acogedor y profesional. Este vídeo de incorporación de empleados debe aprovechar los avatares de IA de HeyGen para proporcionar una cara amigable y consistente para el contenido inicial de formación en farmacia, completo con audio claro y visuales simples y limpios.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización crucial de 90 segundos para todo el personal de farmacia existente sobre una nueva regulación compatible con HIPAA. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario pero fácilmente comprensible, utilizando texto en pantalla para resaltar los cambios clave, y utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente, asegurando una formación sanitaria efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vídeo educativo conciso de 45 segundos para explicar los efectos secundarios comunes de los medicamentos a los pacientes y cuidadores. Este vídeo requiere un tono tranquilizador y amigable con visuales simples y empáticos, quizás mostrando diagramas animados, y debe aprovechar la generación de voz en off de HeyGen para una narración consistente y clara, evitando cualquier jerga compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de vídeo comprensivo de 2 minutos para gerentes de farmacia y personal clínico, detallando un nuevo protocolo de plantillas farmacéuticas para sustancias controladas como parte de la creación de cursos en línea. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, incorporando transiciones elegantes, y utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación de alta calidad que cumpla con estrictas directrices.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Farmacia

Crea vídeos de formación en farmacia y educación al paciente atractivos, conformes y eficientes en minutos, aprovechando la IA para agilizar tu producción.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación directamente en la plataforma. Nuestro generador luego utiliza tu guion para impulsar la transformación de texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para servir como tu presentador en pantalla, asegurando una entrega profesional y consistente para todos tus módulos de formación sanitaria.
3
Step 3
Mejora con Accesibilidad y Branding
Integra características esenciales como subtítulos/captions generados automáticamente y elementos de marca personalizados para cumplir con los estándares de accesibilidad y reforzar la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Finaliza tu vídeo de formación en farmacia y expórtalo, listo para una integración sin problemas en tu LMS u otros canales de distribución para una incorporación efectiva de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso en la Formación de Empleados

.

Aumenta la efectividad de la incorporación de empleados y la educación continua con vídeos de formación dinámicos impulsados por IA que captan la atención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen el cumplimiento para vídeos de formación sanitaria sensibles?

HeyGen está diseñado con medidas de seguridad robustas para ser compatible con HIPAA, protegiendo los datos sensibles utilizados en vídeos de formación sanitaria. Nuestra plataforma segura de generación de vídeos de IA ayuda a crear contenido conforme con tranquilidad.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear contenido sanitario atractivo?

HeyGen utiliza avatares avanzados de IA y voces en off impulsadas por IA para transformar texto a vídeo desde un guion, permitiendo la creación de contenido sanitario dinámico. Los usuarios pueden incluso crear un personaje personalizable y exportar vídeos en impresionante resolución 4K para un resultado profesional.

¿Puede HeyGen ser utilizado eficazmente tanto para la educación al paciente como para vídeos de incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma versátil de creación de vídeos ideal tanto para las necesidades de educación al paciente como de incorporación de empleados dentro del ámbito sanitario. Su facilidad de uso y variedad de plantillas farmacéuticas simplifican la creación de diverso contenido de formación sanitaria.

¿HeyGen proporciona características para contenido de vídeo accesible e integración con sistemas de gestión de aprendizaje?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos/captions, mejorando la accesibilidad para todos los espectadores. Nuestra plataforma de creación de vídeos soporta una fácil integración en varios LMS para una creación y distribución de cursos en línea sin problemas.

