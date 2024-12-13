Desarrolla un vídeo animado de 60 segundos para pacientes, explicando los beneficios y el uso adecuado de un nuevo medicamento. El estilo visual debe ser amigable y tranquilizador, con personajes animados vibrantes interactuando con ilustraciones médicas, complementado por una voz en off calmada y empática. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar a un profesional de la salud confiable que simplifica información compleja, con el objetivo de crear vídeos educativos claros para los pacientes.

