Tu Generador de Vídeos de Formación Farmacéutica para un Aprendizaje Sin Esfuerzo
Genera vídeos de formación compatibles con HIPAA y cumplimiento para la incorporación de empleados usando avatares de IA para una formación sanitaria escalable.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, explicando los beneficios y el uso adecuado de un nuevo medicamento para pacientes y cuidadores. El tono debe ser empático y tranquilizador, utilizando una estética visual cálida con vídeos animados simples para ilustrar conceptos y una narración calmada e informativa. Esto permite que la información compleja se entienda fácilmente a través de un enfoque claro de texto a vídeo desde el guion.
Diseña un vídeo de iniciativa interna de L&D de 90 segundos para los equipos de I+D y marketing, detallando la última actualización del producto y sus avances científicos. El estilo visual debe ser dinámico e informativo, aprovechando plantillas farmacéuticas para presentar datos de manera efectiva, acompañado de locuciones atractivas y subtítulos precisos para garantizar la accesibilidad. Esto apoya la formación sanitaria escalable al proporcionar conocimientos consistentes.
Produce un vídeo de incorporación de empleados de 30 segundos para farmacéuticos recién contratados, presentándoles los valores fundamentales de la empresa y los pasos operativos iniciales. El vídeo debe ser acogedor y eficiente, con un personaje personalizable guiándolos a través de la información, acompañado de una locución concisa. Esto asegura una introducción rápida y clara a su rol.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Contenido de Formación Escalable.
Produce eficientemente numerosos vídeos de formación farmacéutica, ampliando el alcance a una fuerza laboral global y a diversos aprendices.
Mejora del Compromiso y Retención en la Formación.
Aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo para crear contenido dinámico que aumenta significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación farmacéutica?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de formación farmacéutica aprovechando la generación avanzada de vídeos con IA. Nuestra plataforma te permite transformar rápidamente texto en vídeos atractivos, haciendo que la formación sanitaria sea escalable y eficiente para diversas iniciativas de L&D.
¿HeyGen asegura el cumplimiento para el contenido de formación en salud y farmacéutica?
Sí, HeyGen está diseñado para ser compatible con HIPAA y cumplimiento, proporcionando un entorno seguro para tu contenido sensible de educación al paciente y de incorporación de empleados. Nuestra plataforma ayuda a asegurar que tus vídeos de formación en cumplimiento cumplan con los estándares de la industria.
¿Puedo personalizar avatares de IA y locuciones para mis iniciativas de L&D farmacéuticas?
Absolutamente, HeyGen ofrece una gama de avatares de IA personalizables y locuciones impulsadas por IA para dar vida a tus iniciativas de L&D farmacéuticas. Puedes adaptar personajes y voces para que coincidan con tu marca y necesidades específicas de formación para un contenido más relatable.
¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la producción de texto a vídeo para la formación?
HeyGen agiliza la producción de texto a vídeo con características como plantillas farmacéuticas personalizables, subtítulos/captions automáticos y conversión fácil de guion a vídeo. Esto permite la creación rápida de vídeos animados profesionales para todos tus requisitos de formación.