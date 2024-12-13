Tu Generador de Vídeos de Formación Farmacéutica para un Aprendizaje Sin Esfuerzo

Genera vídeos de formación compatibles con HIPAA y cumplimiento para la incorporación de empleados usando avatares de IA para una formación sanitaria escalable.

Desarrolla un vídeo de formación sobre cumplimiento de 60 segundos para nuevos representantes de ventas farmacéuticas, enfatizando la importancia de las prácticas de ventas éticas. El estilo visual debe ser profesional y autoritario, con un avatar de IA amigable presentando regulaciones clave con locuciones claras impulsadas por IA. El vídeo delineará claramente pautas cruciales en un formato atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, explicando los beneficios y el uso adecuado de un nuevo medicamento para pacientes y cuidadores. El tono debe ser empático y tranquilizador, utilizando una estética visual cálida con vídeos animados simples para ilustrar conceptos y una narración calmada e informativa. Esto permite que la información compleja se entienda fácilmente a través de un enfoque claro de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de iniciativa interna de L&D de 90 segundos para los equipos de I+D y marketing, detallando la última actualización del producto y sus avances científicos. El estilo visual debe ser dinámico e informativo, aprovechando plantillas farmacéuticas para presentar datos de manera efectiva, acompañado de locuciones atractivas y subtítulos precisos para garantizar la accesibilidad. Esto apoya la formación sanitaria escalable al proporcionar conocimientos consistentes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de incorporación de empleados de 30 segundos para farmacéuticos recién contratados, presentándoles los valores fundamentales de la empresa y los pasos operativos iniciales. El vídeo debe ser acogedor y eficiente, con un personaje personalizable guiándolos a través de la información, acompañado de una locución concisa. Esto asegura una introducción rápida y clara a su rol.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Farmacéutica

Crea vídeos de formación farmacéutica atractivos y compatibles de manera rápida y eficiente usando tecnología de IA, agilizando las iniciativas de L&D.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Genera tu contenido de vídeo escribiendo o pegando tu guion. La función de texto a vídeo desde el guion transforma tu material escrito en una narrativa de vídeo dinámica sin esfuerzo, proporcionando la base para vídeos de formación farmacéutica efectivos.
2
Step 2
Elige y Personaliza Avatares de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para ser tu presentador en pantalla. Personaliza su apariencia y voz para crear contenido atractivo y relatable para la incorporación de empleados.
3
Step 3
Añade Visuales y Activos de Marca
Mejora tu vídeo con visuales relevantes y aplica la identidad única de tu marca usando controles de marca (logo, colores). Esto asegura que tu contenido se alinee con los estándares compatibles con HIPAA y cumplimiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte para un Impacto Escalable
Finaliza tu creación habilitando subtítulos/captions para una mayor accesibilidad y comprensión. Exporta tu vídeo completado sin problemas para una amplia distribución, apoyando tus iniciativas de L&D.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarificación de Información Médica Compleja

Transforma temas médicos y de cumplimiento intrincados en vídeos claros y fácilmente digeribles para una educación efectiva del paciente y la incorporación de empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación farmacéutica?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de formación farmacéutica aprovechando la generación avanzada de vídeos con IA. Nuestra plataforma te permite transformar rápidamente texto en vídeos atractivos, haciendo que la formación sanitaria sea escalable y eficiente para diversas iniciativas de L&D.

¿HeyGen asegura el cumplimiento para el contenido de formación en salud y farmacéutica?

Sí, HeyGen está diseñado para ser compatible con HIPAA y cumplimiento, proporcionando un entorno seguro para tu contenido sensible de educación al paciente y de incorporación de empleados. Nuestra plataforma ayuda a asegurar que tus vídeos de formación en cumplimiento cumplan con los estándares de la industria.

¿Puedo personalizar avatares de IA y locuciones para mis iniciativas de L&D farmacéuticas?

Absolutamente, HeyGen ofrece una gama de avatares de IA personalizables y locuciones impulsadas por IA para dar vida a tus iniciativas de L&D farmacéuticas. Puedes adaptar personajes y voces para que coincidan con tu marca y necesidades específicas de formación para un contenido más relatable.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la producción de texto a vídeo para la formación?

HeyGen agiliza la producción de texto a vídeo con características como plantillas farmacéuticas personalizables, subtítulos/captions automáticos y conversión fácil de guion a vídeo. Esto permite la creación rápida de vídeos animados profesionales para todos tus requisitos de formación.

