Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para profesionales de la salud, detallando el mecanismo de acción de un nuevo producto farmacéutico. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando animaciones médicas y texto en pantalla para transmitir información médica compleja de manera clara, complementado por una locución precisa y autoritaria generada con la función de generación de voz de HeyGen. Esta producción de vídeo farmacéutico tiene como objetivo educar e informar, manteniendo un tono serio pero atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo educativo de 45 segundos dirigido a pacientes y sus familias, para simplificar la comprensión de una condición crónica común. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y tranquilizador, utilizando vídeos animados para ilustrar conceptos con colores suaves y un lenguaje claro y fácil de digerir, entregado por un avatar de IA cálido y empático de HeyGen. El objetivo es empoderar a los pacientes con información médica accesible y reducir la ansiedad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marketing convincente de 30 segundos para equipos de ventas internos, presentando una nueva línea de productos para un creador de vídeos de productos farmacéuticos, enfatizando sus beneficios y características clave. Emplea un estilo visual dinámico y moderno, aprovechando la amplia selección de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente gráficos y texto impactantes, acompañado de una banda sonora animada y motivadora para impulsar la emoción y el compromiso entre los interesados internos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un teaser conciso de 15 segundos para redes sociales diseñado para el público en general, anunciando una solución de salud innovadora. El estilo visual y de audio debe ser rápido y llamativo, con animaciones de texto audaces y cortes rápidos, convirtiendo eficazmente un guion en un vídeo dinámico utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. Este vídeo farmacéutico tiene como objetivo generar curiosidad y dirigir a los espectadores a aprender más sobre el nuevo producto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Productos Farmacéuticos

Produce rápidamente vídeos farmacéuticos atractivos y conformes, desde explicativos de productos hasta educación para pacientes, sin una producción extensa. Eleva tus comunicaciones médicas de manera eficiente.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza tu proyecto de vídeo farmacéutico seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para diversas necesidades de comunicación médica, utilizando la función de Plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido con IA
Mejora tu mensaje integrando visuales profesionales. Selecciona entre diversos avatares de IA o sube medios personalizados para representar información médica compleja de manera clara y profesional.
3
Step 3
Genera Locuciones y Asegura el Cumplimiento
Utiliza la avanzada generación de locuciones para añadir narraciones claras y precisas en múltiples idiomas. Revisa el contenido cuidadosamente para asegurar que cumpla con todos los estándares de la industria y el cumplimiento regulatorio para la información médica.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo, luego utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Comparte tus vídeos educativos para pacientes o contenido de marketing de alta calidad con tu audiencia objetivo sin problemas.

Casos de Uso

Produce Testimonios de Pacientes Auténticos

Desarrolla rápidamente vídeos de testimonios de pacientes convincentes con IA, generando confianza y demostrando el impacto real de los productos farmacéuticos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la producción de vídeos farmacéuticos?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por IA diseñada específicamente para simplificar la producción de vídeos farmacéuticos. Permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de alta calidad, incluidos vídeos explicativos y de marketing, a partir de texto utilizando avatares de IA y personajes personalizables, reduciendo significativamente los tiempos de producción tradicionales.

¿HeyGen admite la creación de vídeos educativos para pacientes y otros contenidos médicos especializados?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de productos farmacéuticos ideal para producir contenido esencial como vídeos educativos para pacientes y vídeos de testimonios de pacientes. Su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de IA permite la rápida creación de vídeos farmacéuticos atractivos e informativos, adaptados tanto para profesionales de la salud como para pacientes.

¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para los vídeos de marketing farmacéutico hechos con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa y colores de marca específicos en tus vídeos de marketing farmacéutico. También puedes aprovechar personajes personalizables y una amplia biblioteca de medios para asegurar que tu contenido sea único y consistente con la identidad de tu marca.

¿Cómo asegura HeyGen la precisión y el cumplimiento regulatorio de la información médica en los vídeos?

La capacidad de texto a vídeo de HeyGen asegura que la información médica se transmita con precisión directamente desde tu guion, minimizando errores. Funciones como la generación de locuciones y subtítulos/captions generados automáticamente mejoran aún más la claridad y accesibilidad, lo cual es crucial para el cumplimiento regulatorio en vídeos farmacéuticos.

