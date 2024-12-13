Creador de Vídeos de Procesos Farmacéuticos: Crea Contenido Atractivo Rápidamente
Transforma tu contenido de marketing farmacéutico con el texto a vídeo de HeyGen desde el guion, convirtiendo procesos complejos en vídeos farmacéuticos claros y atractivos al instante.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de contenido de marketing farmacéutico de 30 segundos dirigido a profesionales de la salud en redes sociales, anunciando un nuevo medicamento. La estética visual debe ser elegante y moderna, incorporando transiciones dinámicas y estadísticas impactantes en pantalla, mientras que el audio presenta un tono optimista y persuasivo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para optimizar en varias plataformas.
Desarrolla un vídeo educativo empático de 45 segundos para pacientes, explicando el uso adecuado y los beneficios de un medicamento común para los pacientes y sus familias. El estilo visual debe ser amigable y reconfortante, utilizando analogías simples y comprensibles y una voz cálida y clara. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y elige entre sus plantillas y escenas para ensamblar rápidamente el vídeo.
Diseña una pieza informativa de producción de vídeo farmacéutico de 60 segundos detallando las actualizaciones recientes sobre el cumplimiento regulatorio de la industria para los equipos de I+D y legales. La presentación visual debe ser formal y basada en datos, incorporando gráficos y extractos de documentos, apoyada por una voz en off precisa y explicativa. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales relevantes y texto a vídeo desde el guion para delinear eficientemente regulaciones complejas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica Temas Médicos Complejos.
Explica fácilmente procesos farmacéuticos intrincados e información de salud a pacientes y profesionales.
Eleva la Formación Farmacéutica.
Mejora el aprendizaje y la retención para la formación en cumplimiento y la educación médica interna con vídeos dinámicos de AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos farmacéuticos?
HeyGen potencia la producción eficiente de vídeos farmacéuticos a través de la creación avanzada de vídeos con AI. Los usuarios pueden transformar rápidamente guiones en vídeos atractivos utilizando avatares de AI realistas y generación de voz en off auténtica, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción. Nuestras plantillas de vídeo personalizables aceleran aún más el desarrollo de contenido, haciendo que el proceso sea fluido para los vídeos farmacéuticos.
¿Qué tipos de contenido de marketing farmacéutico puede generar HeyGen?
HeyGen permite la creación de contenido de marketing farmacéutico diverso y atractivo, desde vídeos convincentes para redes sociales hasta vídeos detallados de Mecanismo de Acción (MOA). Con los controles de marca de HeyGen, las empresas pueden asegurar que todo el contenido se alinee con su identidad visual, produciendo activos de marketing de calidad profesional de manera rápida y consistente para el marketing farmacéutico.
¿Ayuda HeyGen a asegurar el cumplimiento regulatorio para vídeos farmacéuticos?
Sí, HeyGen apoya los esfuerzos hacia el cumplimiento regulatorio para vídeos farmacéuticos proporcionando características como la conversión precisa de texto a vídeo y subtítulos/captions automatizados. Esto asegura la precisión del mensaje y la accesibilidad, que son cruciales para cumplir con los estándares de la industria en contenido de vídeo farmacéutico.
¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de formación médica y educación para pacientes?
Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos con AI para desarrollar vídeos de formación médica claros y materiales educativos impactantes para pacientes. Su funcionalidad de texto a vídeo con avatares de AI permite explicaciones consistentes y fáciles de entender, perfectas tanto para la formación interna en cumplimiento como para la divulgación educativa externa.