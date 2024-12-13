Produce un vídeo de formación detallado de 60 segundos para empleados internos de la industria farmacéutica, centrado en un proceso de fabricación complejo para asegurar la formación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando infografías animadas y texto en pantalla para guiar a los espectadores a través de cada paso, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el vídeo inicial y su generación de voz en off para una narración consistente.

Generar Vídeo