Creador de Vídeos de Procesos Farmacéuticos: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Transforma tu contenido de marketing farmacéutico con el texto a vídeo de HeyGen desde el guion, convirtiendo procesos complejos en vídeos farmacéuticos claros y atractivos al instante.

Produce un vídeo de formación detallado de 60 segundos para empleados internos de la industria farmacéutica, centrado en un proceso de fabricación complejo para asegurar la formación en cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando infografías animadas y texto en pantalla para guiar a los espectadores a través de cada paso, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el vídeo inicial y su generación de voz en off para una narración consistente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de contenido de marketing farmacéutico de 30 segundos dirigido a profesionales de la salud en redes sociales, anunciando un nuevo medicamento. La estética visual debe ser elegante y moderna, incorporando transiciones dinámicas y estadísticas impactantes en pantalla, mientras que el audio presenta un tono optimista y persuasivo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para optimizar en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo educativo empático de 45 segundos para pacientes, explicando el uso adecuado y los beneficios de un medicamento común para los pacientes y sus familias. El estilo visual debe ser amigable y reconfortante, utilizando analogías simples y comprensibles y una voz cálida y clara. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y elige entre sus plantillas y escenas para ensamblar rápidamente el vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza informativa de producción de vídeo farmacéutico de 60 segundos detallando las actualizaciones recientes sobre el cumplimiento regulatorio de la industria para los equipos de I+D y legales. La presentación visual debe ser formal y basada en datos, incorporando gráficos y extractos de documentos, apoyada por una voz en off precisa y explicativa. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales relevantes y texto a vídeo desde el guion para delinear eficientemente regulaciones complejas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Procesos Farmacéuticos

Transforma sin esfuerzo procesos farmacéuticos complejos en vídeos claros, cumplidores y cautivadores utilizando herramientas impulsadas por AI diseñadas para la industria.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de proceso farmacéutico o elige entre una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu proyecto de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Elige Avatares de AI y Visuales Atractivos
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu información e integra visuales relevantes de la biblioteca de medios para mejorar tus vídeos farmacéuticos.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Genera Voz en Off
Incorpora el logo y los colores de tu marca para mantener la consistencia, luego genera voces en off de sonido natural en múltiples idiomas directamente desde tu guion.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Farmacéutico Cumplidor
Revisa tu vídeo farmacéutico para asegurar su precisión y cumplimiento, luego expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, completo con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera el Contenido de Marketing Farmacéutico

.

Produce rápidamente vídeos de marketing farmacéutico impactantes y campañas publicitarias para llegar efectivamente a las audiencias objetivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos farmacéuticos?

HeyGen potencia la producción eficiente de vídeos farmacéuticos a través de la creación avanzada de vídeos con AI. Los usuarios pueden transformar rápidamente guiones en vídeos atractivos utilizando avatares de AI realistas y generación de voz en off auténtica, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción. Nuestras plantillas de vídeo personalizables aceleran aún más el desarrollo de contenido, haciendo que el proceso sea fluido para los vídeos farmacéuticos.

¿Qué tipos de contenido de marketing farmacéutico puede generar HeyGen?

HeyGen permite la creación de contenido de marketing farmacéutico diverso y atractivo, desde vídeos convincentes para redes sociales hasta vídeos detallados de Mecanismo de Acción (MOA). Con los controles de marca de HeyGen, las empresas pueden asegurar que todo el contenido se alinee con su identidad visual, produciendo activos de marketing de calidad profesional de manera rápida y consistente para el marketing farmacéutico.

¿Ayuda HeyGen a asegurar el cumplimiento regulatorio para vídeos farmacéuticos?

Sí, HeyGen apoya los esfuerzos hacia el cumplimiento regulatorio para vídeos farmacéuticos proporcionando características como la conversión precisa de texto a vídeo y subtítulos/captions automatizados. Esto asegura la precisión del mensaje y la accesibilidad, que son cruciales para cumplir con los estándares de la industria en contenido de vídeo farmacéutico.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de formación médica y educación para pacientes?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos con AI para desarrollar vídeos de formación médica claros y materiales educativos impactantes para pacientes. Su funcionalidad de texto a vídeo con avatares de AI permite explicaciones consistentes y fáciles de entender, perfectas tanto para la formación interna en cumplimiento como para la divulgación educativa externa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo