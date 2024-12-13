Creador de Vídeos de Cumplimiento Farmacéutico: Vídeos de IA Rápidos y Fáciles

Produzca rápidamente vídeos de formación en cumplimiento precisos utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo desde sus guiones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos que explique las recientes actualizaciones de cumplimiento normativo al personal farmacéutico existente y a los equipos de ventas, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para un mensaje de marca coherente. Este vídeo informativo debe emplear gráficos limpios y un tono autoritario pero accesible, haciendo que la información compleja sea digerible para profesionales ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
¿Y si pudieras crear un vídeo educativo empático de 30 segundos para proveedores de salud y pacientes, detallando claramente el uso adecuado y los beneficios de un nuevo producto médico? Empleando visuales tranquilizadores y generación de voz en off intuitiva, este vídeo haría que la información compleja sobre vídeos farmacéuticos sea fácil de entender y reconfortante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 50 segundos de comunicación interna dirigido a los departamentos de L&D y marketing, mostrando las capacidades de HeyGen como creador de vídeos de cumplimiento farmacéutico. Esta pieza atractiva debe resaltar la eficiencia de crear contenido usando Texto a vídeo desde el guion, con cortes rápidos y un estilo visual vibrante para transmitir la facilidad y el poder de la creación de vídeos con IA para la formación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cumplimiento Farmacéutico

Cree rápidamente vídeos farmacéuticos profesionales y conformes con la normativa con IA, optimizando sus procesos de formación y educación del paciente de manera eficiente y precisa.

1
Step 1
Cree su Guion
Comience introduciendo su contenido de formación en cumplimiento farmacéutico en el editor de Texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma convertirá automáticamente su texto en escenas de vídeo atractivas.
2
Step 2
Seleccione Avatares de IA
Elija entre una amplia gama de avatares de IA para representar su marca o transmitir información específica. Estos avatares proporcionan una cara profesional y consistente para sus vídeos farmacéuticos.
3
Step 3
Añada Voz en Off
Mejore su vídeo con generación de voz en off de sonido natural. Seleccione entre varias voces e idiomas para asegurar que sus mensajes de cumplimiento se comuniquen claramente a su audiencia.
4
Step 4
Exporte con Accesibilidad
Finalice su vídeo generando automáticamente subtítulos/captions precisos, asegurando que su contenido sea accesible y cumpla con los estándares normativos antes de exportarlo y compartirlo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Formación en Cumplimiento Normativo

Aumente la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en sesiones vitales de cumplimiento normativo a través de contenido de vídeo dinámico e interactivo potenciado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la creación de vídeos farmacéuticos?

La innovadora plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen actúa como un motor creativo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos farmacéuticos atractivos sin esfuerzo. Con avatares de IA y plantillas ricas, puede optimizar su producción de contenido para la educación del paciente y la formación en cumplimiento.

¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para la formación en cumplimiento?

HeyGen proporciona un motor creativo integral para la formación en cumplimiento, incluyendo una diversa biblioteca de avatares de IA realistas y plantillas personalizables. Esto permite la producción de vídeos animados dinámicos y atractivos que cumplen con los estándares de la industria farmacéutica.

¿Puede HeyGen garantizar el cumplimiento normativo para vídeos farmacéuticos?

Sí, HeyGen apoya el cumplimiento normativo permitiendo una conversión precisa de texto a vídeo desde sus guiones, generación precisa de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que sus vídeos de formación médica y contenido educativo para pacientes sean claros y consistentes.

¿Cómo puedo marcar mi contenido de marketing farmacéutico usando HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndole integrar su logotipo, colores específicos de la marca y medios personalizados en su contenido de marketing farmacéutico. Utilice nuestras plantillas y extensa biblioteca de medios para mantener una identidad de marca consistente en todos sus vídeos.

