Tu Generador de Vídeos Personalizados para Narrativas de IA

Transforma tus vídeos de marketing con vídeos personalizados de IA y avatares de IA realistas.

Para propietarios de pequeñas empresas, imagina un vídeo de 30 segundos que demuestre cómo lanzar nuevos productos sin esfuerzo con vídeos personalizados de IA. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con gráficos modernos, complementado por una voz en off profesional y animada. Este vídeo destacará el uso de avatares de IA para resaltar características clave del producto, mostrando el poder de la creación de contenido rápido y personalizado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo convincente de 45 segundos para agencias de marketing digital, ilustrando su eficiencia al presentar estudios de caso de clientes. Visualmente, la pieza debe ser elegante y profesional, utilizando transiciones limpias y audio seguro. Destacará la facilidad de generar vídeos de marketing impactantes aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, transformando rápidamente un texto en vídeo desde el guion hasta una presentación pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Dirigido a creadores de contenido que buscan aumentar el compromiso en redes sociales, desarrolla un vídeo dinámico de 60 segundos. La estética visual debe ser vibrante y consciente de las tendencias, incorporando elementos de soporte de biblioteca de medios/stock, todo entregado con una voz amigable y entusiasta. La narrativa mostrará lo fácil que es añadir subtítulos/captions para un mayor alcance, haciendo que la creación de contenido en redes sociales sea fluida y efectiva para experiencias de vídeo personalizadas.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo pueden los desarrolladores de software explicar características complejas del producto a usuarios no técnicos? Crea un vídeo conciso de 30 segundos que aborde esto, demostrando explicaciones claras del producto. El tratamiento visual debe ser limpio, nítido y altamente informativo, con una voz calmada y explicativa que guíe al espectador. Enfatiza la capacidad de transformar rápidamente un guion detallado en un vídeo usando texto a vídeo desde el guion, luego optimízalo con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, mostrando a HeyGen como un generador de vídeos personalizados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Personalizados

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos y personalizados a escala, aprovechando la IA avanzada para conectar con tu audiencia a nivel personal.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu marca o mensaje en tu vídeo.
2
Step 2
Escribe tu Guion de Vídeo
Elabora tu mensaje añadiendo un guion personalizado, y nuestra IA lo transformará en un discurso de sonido natural para tu avatar.
3
Step 3
Personaliza tus Visuales
Mejora tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logo, colores y otros elementos visuales para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo personalizado y expórtalo en relaciones de aspecto óptimas para compartir sin problemas en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y el Desarrollo Personalizados

.

Aumenta el compromiso y la retención en programas de formación al entregar vídeos de IA altamente personalizados, haciendo que el aprendizaje sea más efectivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi contenido de vídeo personalizado con avatares de IA?

HeyGen te permite crear vídeos personalizados atractivos utilizando una amplia gama de avatares de IA realistas. Puedes personalizar estos avatares de IA y aprovechar el software avanzado de personalización de vídeos de IA para conectar auténticamente con tu audiencia.

¿Cuál es el proceso para crear vídeos de IA con HeyGen?

Crear vídeos de marketing profesionales con HeyGen es intuitivo. Simplemente añade tu guion, elige entre extensas plantillas, y nuestro generador de vídeos de IA transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, completo con voz en off y elementos editables.

¿Ofrece HeyGen herramientas creativas avanzadas como clonación de voz y rostro?

Sí, HeyGen proporciona potentes características creativas como Clonación de Voz de IA y Clonación de Rostro de IA para personalizar verdaderamente tus vídeos. Además, puedes utilizar Generación Multilingüe y Clonación de Gestos de IA para lograr contenido aún más dinámico y localizado.

¿Puede HeyGen soportar varios tipos de vídeos de marketing?

¡Absolutamente! HeyGen es un creador de vídeos de IA versátil perfecto para generar una amplia gama de contenido, incluidos vídeos de marketing, explicaciones de productos y publicaciones atractivas en redes sociales. Su interfaz fácil de usar y sus amplias características aseguran que puedas crear vídeos personalizados para cualquier necesidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo