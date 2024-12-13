Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a creadores e influencers de redes sociales, demostrando cómo un generador de avatares personalizados puede revolucionar su presencia en línea. Utiliza visuales enérgicos y modernos y una voz en off optimista y segura para mostrar la creación fluida de mascotas de marca únicas. Enfatiza el poder de los avatares de AI de HeyGen para ayudar a los usuarios a destacar en sus páginas de redes sociales con personalidades digitales personalizadas.

Generar Vídeo