Creador de Vídeos de Entrenamiento Personal: Crea Contenido de Ejercicio Atractivo

Potencia tu coaching en línea con vídeos de entrenamiento personalizados. Utiliza plantillas personalizables para crear contenido profesional rápidamente.

Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos para aspirantes a entrenadores personales, demostrando "cómo hacer un vídeo de entrenamiento" que muestre técnicas básicas de ejercicio. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, brillante y enérgico, acompañado de una locución profesional y clara generada con la función de generación de voz de HeyGen para explicar cada paso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a entrenadores personales certificados, ilustrando cómo personalizar rutinas de entrenamiento para diversas necesidades de los clientes. Utiliza las plantillas personalizables de HeyGen y avatares de AI para presentar contenido atractivo de creador de vídeos de fitness, manteniendo un atractivo visual elegante y motivador con una narración alentadora para inspirar a los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo pulido de 2 minutos dirigido a entrenadores personales que están ampliando su negocio de coaching en línea, enfocándose en la presentación profesional y la personalización de la marca. El vídeo debe contar con un avatar de AI autoritario pero accesible de HeyGen, complementado con subtítulos claros para resaltar estrategias clave para un coaching en línea efectivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos de ritmo rápido para pequeños negocios de fitness, demostrando consejos rápidos para crear contenido de fitness atractivo para plataformas de redes sociales. Emplea el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas, junto con el soporte de la biblioteca de medios de stock para lograr un estilo atractivo y visualmente atractivo con música animada y cortes rápidos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Entrenamiento Personal

Crea vídeos de ejercicio profesionales y atractivos con facilidad, empoderando a tus clientes y expandiendo tu presencia de coaching en línea.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre plantillas personalizables diseñadas para vídeos de fitness para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Añade fácilmente tus rutinas de ejercicio específicas, ejercicios y comentarios usando locuciones de AI o tus propias grabaciones.
3
Step 3
Mejora con Branding y Subtítulos
Aplica tu personalización de marca única, incluyendo logos y colores, y genera automáticamente subtítulos para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de entrenamiento personal de alta calidad y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso de Entrenamiento del Cliente

.

Aumenta la motivación y retención del cliente entregando vídeos de ejercicio personalizados e interactivos y contenido de entrenamiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de entrenamiento personal?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de ejercicio atractivos transformando texto en vídeos profesionales con avatares de AI y locuciones. Su interfaz intuitiva y plantillas personalizables permiten a los profesionales del fitness producir rápidamente contenido de alta calidad para coaching en línea.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para creadores de vídeos de fitness?

HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote añadir tu logo, colores específicos y otros elementos de marca a tus vídeos de entrenamiento. Esto asegura que tu contenido de coaching en línea mantenga una apariencia consistente y profesional en todas las plataformas de redes sociales.

¿HeyGen admite subtítulos y grabación de pantalla para contenido de entrenamiento en línea?

Sí, HeyGen te permite añadir fácilmente subtítulos y leyendas a tus vídeos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia. Aunque HeyGen se centra principalmente en contenido generado por AI, puedes integrar grabaciones de pantalla capturadas en otros lugares en tus proyectos para rutinas de ejercicio completas.

¿Puede HeyGen ayudar a los entrenadores personales a crear vídeos de ejercicio diversos de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y herramientas de AI, empoderando a los entrenadores personales para producir rápidamente rutinas de ejercicio diversas y contenido educativo. Su capacidad de texto a vídeo acelera significativamente la creación de contenido atractivo de creador de vídeos de fitness.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo