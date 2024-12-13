Produce un vídeo vibrante de 30 segundos para entrenadores personales y coaches de fitness, demostrando cómo introducir una rutina de ejercicios utilizando los avatares de AI de HeyGen. El estilo visual debe ser dinámico y motivador, con un avatar de AI mostrando ejercicios introductorios de manera clara, mientras que el audio consiste en una voz en off animada y alentadora que guía a los espectadores a través de los primeros pasos de su sesión.

