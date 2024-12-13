Generador de Vídeos de Entrenamiento Personal para Ejercicios Atractivos

Crea contenido de fitness atractivo y personalizado con facilidad utilizando avatares de AI para cautivar a tus clientes y hacer crecer tu negocio.

Produce un vídeo vibrante de 30 segundos para entrenadores personales y coaches de fitness, demostrando cómo introducir una rutina de ejercicios utilizando los avatares de AI de HeyGen. El estilo visual debe ser dinámico y motivador, con un avatar de AI mostrando ejercicios introductorios de manera clara, mientras que el audio consiste en una voz en off animada y alentadora que guía a los espectadores a través de los primeros pasos de su sesión.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional elegante de 45 segundos dirigido a propietarios de gimnasios o negocios de fitness que buscan crear contenido de fitness profesional y de marca. Este vídeo destacará la facilidad de crear introducciones y cierres de entrenamientos atractivos utilizando la función de Plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual será enérgico y profesional, mostrando varios entornos de entrenamiento, complementado por una voz en off segura e inspiradora acompañada de música instrumental moderna.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo instructivo claro de 60 segundos específicamente para instructores de fitness individuales que necesitan entregar instrucciones de entrenamiento personalizadas a sus clientes. Esta pieza mostrará la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando instrucciones escritas en una guía visual con un avatar de AI realizando ejercicios. Visualmente, será limpio y enfocado, explicando movimientos específicos, acompañado de una voz en off de AI calmada y articulada.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un clip social atractivo de 15 segundos diseñado para influencers de bienestar, perfecto para compartir clips rápidos en plataformas como Instagram o TikTok. Enfatiza el beneficio de usar los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad incluso sin sonido. El estilo visual debe ser rápido y llamativo, utilizando colores vibrantes y cortes rápidos, acompañado de música de fondo enérgica y una voz en off concisa e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Entrenamiento Personal

Transforma sin esfuerzo tu experiencia en fitness en contenido de vídeo atractivo con herramientas impulsadas por AI, creando entrenamientos personalizados para tus clientes.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Entrenamiento
Introduce tus instrucciones de entrenamiento personal directamente en nuestro generador de texto a vídeo para formar la base de tu contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar visualmente tus demostraciones y guías de entrenamiento, mejorando el compromiso del cliente.
3
Step 3
Mejora con Voces en Off de AI
Utiliza nuestra función de generación de voces en off de AI para añadir una narración clara y profesional, asegurando que cada instrucción de ejercicio esté perfectamente articulada.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Entrenamiento
Finaliza y exporta tu vídeo de entrenamiento personal en alta resolución MP4, listo para su distribución a tus clientes o plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos y Clips Atractivos para Redes Sociales en Minutos

.

Produce rápidamente clips atractivos para redes sociales para promocionar tus servicios de entrenamiento personal y atraer a potenciales clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de AI para transformar indicaciones de texto en vídeos generados por AI atractivos, haciendo que la creación de contenido sea eficiente y accesible. Los usuarios pueden crear fácilmente vídeos de alta calidad utilizando las potentes capacidades de generación de texto a vídeo de HeyGen para diversos proyectos.

¿Puedo personalizar los avatares de AI para mi contenido de marca?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar avatares de AI y utilizar diversas plantillas para crear entrenamientos únicos de marca y clips sociales a demanda. Esto asegura que tus avatares de AI representen perfectamente la identidad y estilo de tu marca.

¿Qué tipos de vídeos de entrenamiento personalizado puedo crear?

Con el generador de vídeos de entrenamiento personal de HeyGen, puedes producir fácilmente vídeos de entrenamiento personalizados, clips de ejercicios y entrenamientos personalizados adaptados para tus clientes. La plataforma soporta la creación de contenido de fitness integral para mejorar el compromiso del cliente de manera efectiva.

¿Ofrece HeyGen opciones avanzadas de voz en off para vídeos?

Sí, HeyGen proporciona robustas voces en off de AI para asegurar que tus vídeos tengan un audio claro y sincronizado, mejorando la calidad profesional. Junto con visuales cinematográficos y varias herramientas de edición, esto eleva el valor de producción general de tu contenido de vídeo generado por AI.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo