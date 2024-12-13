Diseña un vídeo convincente de 45 segundos que demuestre una rutina de ejercicios fácil para principiantes, dirigido a profesionales ocupados que buscan ejercicios rápidos en casa. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos e instrucciones claras en pantalla, acompañado de música de fondo animada y motivadora. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para integrar sin problemas los pasos y consejos del entrenamiento, mostrando rutinas de ejercicio efectivas.

Generar Vídeo