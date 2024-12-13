El Creador Definitivo de Vídeos de Formación para un Rendimiento Dinámico

Eleva tus programas de formación corporativa con vídeos de formación de empleados atractivos, creando contenido profesional sin esfuerzo usando avatares de AI.

Imagina un vídeo de 1 minuto diseñado para equipos de L&D, mostrando lo rápido que pueden crear materiales completos de incorporación de empleados usando HeyGen. El estilo visual debe ser moderno, limpio y profesional, con transiciones suaves entre escenas y una voz en off clara y amigable generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, demostrando cómo personalizar un avatar de AI para presentar las políticas clave de la empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a empresas que buscan elevar sus programas de formación corporativa. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y atractivo con superposiciones de texto animado y una banda sonora motivacional, explicando cómo convertir guiones detallados en vídeos instructivos visualmente ricos al instante usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, completo con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de 2 minutos dirigido a creadores de vídeos de formación profesional y diseñadores instruccionales que aprovechan el software de vídeos de formación. La estética debe ser elegante y centrada en la tecnología, mostrando rápidamente varios ejemplos de contenido de formación, desde tutoriales de productos hasta módulos de cumplimiento. El audio contará con una voz autoritaria y experta, destacando la eficiencia de comenzar con diversos plantillas y escenas y enriquecer el contenido con recursos de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para startups y pequeñas empresas que necesitan actualizaciones rápidas de vídeos de formación de rendimiento para mejorar la experiencia de aprendizaje de su equipo. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y conciso, con gráficos vibrantes y música de fondo animada. Un avatar de AI transmite el mensaje principal, y el vídeo demuestra cómo adaptar el contenido para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, asegurando un despliegue rápido a través de todos los canales de comunicación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de Rendimiento

Crea fácilmente vídeos de formación de rendimiento atractivos que mejoran las experiencias de aprendizaje y optimizan los programas de formación corporativa con herramientas avanzadas de AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas y escenas profesionales o comienza desde cero para construir rápidamente tu vídeo instructivo.
2
Step 2
Añade Avatares de AI y Voz en Off
Pega tu guion para generar una voz en off natural y selecciona entre diversos avatares de AI para presentar tus vídeos de formación de empleados de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica la Marca
Incorpora el logo y los colores de tu empresa usando controles de marca para personalizar el contenido de tus programas de formación corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de formación y expórtalos usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima y fácil compartición en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Conceptos de Formación Complejos

Transforma temas de formación de rendimiento intrincados en vídeos instructivos claros, digeribles y fácilmente comprensibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación?

HeyGen es un potente creador de vídeos de formación que utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para transformar rápidamente guiones en vídeos de formación atractivos. Este proceso simplificado reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo de producción para los equipos de L&D.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de formación de empleados?

HeyGen ofrece características avanzadas como avatares de AI realistas y generación de voz en off de alta calidad para crear vídeos de formación de empleados profesionales. Los usuarios también pueden aprovechar los controles de marca y un reproductor de vídeo multilingüe para personalizar la experiencia de aprendizaje para una fuerza laboral global.

¿Puede HeyGen soportar la grabación de pantalla para contenido de vídeo instructivo?

Aunque HeyGen se especializa en contenido de vídeo generado por AI, se integra perfectamente con metraje de grabación de pantalla existente para mejorar proyectos de vídeo instructivo. Esto permite soluciones completas de software de vídeos de formación combinando demostraciones del mundo real con narración potenciada por AI.

¿Cómo facilita HeyGen la colaboración en la producción de programas de formación corporativa?

HeyGen está diseñado para fomentar una colaboración eficiente en programas de formación corporativa, permitiendo a los equipos de L&D trabajar juntos en proyectos de vídeo en línea. Su extensa biblioteca de plantillas y espacios de trabajo compartidos simplifican la creación y refinamiento de contenido instruccional profesional.

