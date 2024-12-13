Generador de Vídeos de Formación de Rendimiento: Crea Vídeos de IA Atractivos
Empodera a los equipos de L&D para producir instantáneamente experiencias de formación atractivas con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos dirigido al equipo de ventas, mostrando las últimas características y beneficios del producto para el empoderamiento de ventas. El estilo visual debe ser elegante y enérgico, con gráficos nítidos y una voz en off segura y persuasiva. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el contenido, asegurando un mensaje coherente en todo el equipo.
Produce un vídeo de formación técnica conciso de 30 segundos para equipos de L&D y empleados, proporcionando una actualización rápida sobre un nuevo proceso de software. El estilo visual debe ser sencillo e instructivo, centrándose en grabaciones de pantalla y animaciones simples, acompañado de una voz en off neutral e informativa. Asegúrate de incluir los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y mejor retención de información compleja.
Genera un vídeo de formación inspirador de 50 segundos para empleados en general, centrado en un módulo de desarrollo de habilidades blandas como parte de iniciativas más amplias de aprendizaje y desarrollo. El estilo visual debe ser brillante y alentador, utilizando música de fondo animada e imágenes positivas. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente una estructura atractiva que motive el aprendizaje continuo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Reseñas
Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación de Rendimiento
Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos de alta calidad impulsados por IA, empoderando a tus equipos de L&D para crear experiencias de aprendizaje impactantes para la incorporación de empleados y formación técnica.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso de Formación con IA.
La tecnología de vídeo de IA de HeyGen mejora el contenido de formación, haciéndolo más interactivo y cautivador, lo que aumenta la retención y el compromiso del aprendiz.
Crea Cursos para una Audiencia Global.
Llega a estudiantes de todo el mundo produciendo vídeos de formación multilingües que se pueden traducir fácilmente, asegurando una educación consistente y completa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido de vídeo con IA?
HeyGen permite a los usuarios producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente aprovechando la avanzada tecnología de generador de vídeo de IA. Puedes crear avatares de IA realistas y convertir guiones en vídeos profesionales sin necesidad de edición de vídeo tradicional.
¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?
HeyGen es un generador versátil de vídeos de formación de rendimiento, ideal para equipos de L&D que crean vídeos de formación de alta calidad. Soporta diversas necesidades, incluyendo la incorporación de empleados, formación técnica y vídeos explicativos para el empoderamiento de ventas, mejorando las experiencias de formación en general.
¿Puedo personalizar los avatares de IA y los elementos de vídeo en HeyGen para proyectos creativos?
¡Absolutamente! El generador de avatares de IA de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización. Puedes personalizar fácilmente expresiones, gestos, vestimenta y fondos para que coincidan con tu visión creativa, asegurando que tus vídeos estén alineados con la marca y sean altamente atractivos.
¿HeyGen admite voces en off multilingües y producción de vídeo eficiente?
Sí, HeyGen ofrece robustas voces en off de IA, incluyendo opciones multilingües y capacidades de clonación de voz. Esto agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos profesionales con voces en off y subtítulos precisos rápidamente, reduciendo el tiempo de edición de vídeo tradicional.