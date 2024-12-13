Generador de Vídeos de Formación de Rendimiento: Crea Vídeos de IA Atractivos

Empodera a los equipos de L&D para producir instantáneamente experiencias de formación atractivas con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y las herramientas esenciales para la incorporación. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con un avatar de IA atractivo como presentador para transmitir un tono amigable pero profesional. Utiliza la función de avatares de IA de HeyGen para personalizar la experiencia de incorporación, complementada con una voz en off cálida y clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos dirigido al equipo de ventas, mostrando las últimas características y beneficios del producto para el empoderamiento de ventas. El estilo visual debe ser elegante y enérgico, con gráficos nítidos y una voz en off segura y persuasiva. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el contenido, asegurando un mensaje coherente en todo el equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación técnica conciso de 30 segundos para equipos de L&D y empleados, proporcionando una actualización rápida sobre un nuevo proceso de software. El estilo visual debe ser sencillo e instructivo, centrándose en grabaciones de pantalla y animaciones simples, acompañado de una voz en off neutral e informativa. Asegúrate de incluir los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y mejor retención de información compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de formación inspirador de 50 segundos para empleados en general, centrado en un módulo de desarrollo de habilidades blandas como parte de iniciativas más amplias de aprendizaje y desarrollo. El estilo visual debe ser brillante y alentador, utilizando música de fondo animada e imágenes positivas. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente una estructura atractiva que motive el aprendizaje continuo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación de Rendimiento

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos de alta calidad impulsados por IA, empoderando a tus equipos de L&D para crear experiencias de aprendizaje impactantes para la incorporación de empleados y formación técnica.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación completo. La plataforma utiliza tu guion como base para generar un vídeo de formación de rendimiento dinámico y claro.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA realistas. Estos presentadores digitales entregarán tu material de formación en pantalla, haciendo el contenido más relatable y visualmente atractivo.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Produce audio claro y consistente para tu vídeo utilizando la generación avanzada de voces en off. Selecciona entre una variedad de voces de IA para narrar perfectamente tu guion, asegurando un sonido de alta calidad para cada lección.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación y expórtalo en formatos y relaciones de aspecto óptimos adecuados para varias plataformas de aprendizaje. Comparte tu contenido pulido de manera eficiente para maximizar el alcance y el impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira con Vídeos Motivacionales

HeyGen ayuda a crear vídeos motivacionales convincentes que elevan y energizan a los equipos, haciendo que las sesiones de formación sean más positivas y productivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido de vídeo con IA?

HeyGen permite a los usuarios producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente aprovechando la avanzada tecnología de generador de vídeo de IA. Puedes crear avatares de IA realistas y convertir guiones en vídeos profesionales sin necesidad de edición de vídeo tradicional.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?

HeyGen es un generador versátil de vídeos de formación de rendimiento, ideal para equipos de L&D que crean vídeos de formación de alta calidad. Soporta diversas necesidades, incluyendo la incorporación de empleados, formación técnica y vídeos explicativos para el empoderamiento de ventas, mejorando las experiencias de formación en general.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y los elementos de vídeo en HeyGen para proyectos creativos?

¡Absolutamente! El generador de avatares de IA de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización. Puedes personalizar fácilmente expresiones, gestos, vestimenta y fondos para que coincidan con tu visión creativa, asegurando que tus vídeos estén alineados con la marca y sean altamente atractivos.

¿HeyGen admite voces en off multilingües y producción de vídeo eficiente?

Sí, HeyGen ofrece robustas voces en off de IA, incluyendo opciones multilingües y capacidades de clonación de voz. Esto agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos profesionales con voces en off y subtítulos precisos rápidamente, reduciendo el tiempo de edición de vídeo tradicional.

