Generador de Vídeos de Consejos de Rendimiento: Potencia tu Contenido Ahora

Genera impresionantes vídeos de consejos de rendimiento con facilidad, utilizando los poderosos avatares AI de HeyGen para presentaciones dinámicas.

362/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 1.5 minutos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando los beneficios de los flujos de trabajo de producción simplificados para la creación efectiva de vídeos. Emplea un estilo visual atractivo y moderno, incorporando metraje vibrante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, complementado con una banda sonora animada, para transmitir rápidamente la facilidad de generar contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación de 2 minutos para formadores corporativos, proporcionando consejos esenciales de rendimiento para presentaciones virtuales. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y fácil de seguir, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y refuerzo, asegurando que el contenido se entienda claramente para un análisis exhaustivo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto para redes sociales dirigido a creadores de contenido, destacando las características rápidas del generador de vídeos AI y potenciando la presencia en línea. El estilo visual debe ser llamativo y vibrante, con un avatar AI personalizado generado en HeyGen, acompañado de música de fondo enérgica, optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Consejos de Rendimiento

Genera vídeos atractivos de consejos de rendimiento sin esfuerzo con AI, transformando tus ideas en contenido profesional.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de consejos de rendimiento. La plataforma convertirá automáticamente tu texto en escenas de vídeo.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Selecciona un avatar AI para ser la cara de tu vídeo, entregando tus consejos de rendimiento con una presencia profesional y atractiva.
3
Step 3
Añade Voz en Off
Añade voces en off de sonido natural para narrar tus consejos de rendimiento, asegurando claridad e impacto para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Exporta tu vídeo de consejos de rendimiento pulido en varios formatos de relación de aspecto, optimizado para compartir en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Alcance del Aprendizaje de Rendimiento

.

Desarrolla y difunde una gama más amplia de cursos enfocados en el rendimiento para educar a una audiencia global más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada AI generativa para transformar texto en vídeos de alta calidad, haciendo que la creación de vídeos sea accesible y eficiente. Los usuarios pueden utilizar capacidades de texto a vídeo y elegir entre una variedad de avatares AI y plantillas para simplificar sus flujos de trabajo de producción.

¿Qué herramientas técnicas de edición de vídeo ofrece HeyGen para mejorar la producción de vídeos?

HeyGen proporciona robustas herramientas de edición de vídeo, incluyendo soporte multilingüe, generación automática de subtítulos y captions, y opciones de voz en off profesional. Nuestra plataforma también permite el cambio de tamaño de relación de aspecto para asegurar que tus vídeos estén perfectamente optimizados para varias plataformas.

¿Puedo personalizar avatares AI y branding en mis vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece un amplio control creativo sobre tus avatares AI, permitiendo presentaciones personalizadas. También puedes implementar los controles de branding específicos de tu marca, como logotipos y colores, para mantener una identidad visual consistente en todos tus vídeos generados.

¿Cómo optimiza HeyGen el flujo de producción para crear vídeos de consejos de rendimiento?

HeyGen agiliza el flujo de producción para crear contenido atractivo como vídeos de consejos de rendimiento, ofreciendo generación intuitiva de texto a vídeo y una amplia selección de plantillas de vídeo. Este poderoso generador de vídeos AI acelera tu proceso de creación de contenido, ayudándote a producir vídeos de alto impacto rápidamente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo