Crea un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para equipos de ventas internos, aclarando los nuevos "Vídeos de Métricas de Rendimiento" trimestrales y cómo contribuyen a los objetivos individuales y de equipo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando visualizaciones de datos y una voz en off alentadora y segura. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje pulido e impactante que resuene con tu personal.

Generar Vídeo