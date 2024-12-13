El Generador Definitivo de Vídeos de Evaluación de Desempeño

Impulsa el desarrollo de los empleados y agiliza tu proceso de retroalimentación con vídeos dinámicos de evaluación de desempeño generados a partir de guiones de texto a vídeo.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para administradores de TI, demostrando cómo implementar una nueva actualización de software utilizando un generador de vídeo AI. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, complementado por una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar explicaciones detalladas rápidamente y asegúrate de incluir subtítulos automáticos para accesibilidad y claridad en entornos técnicos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo introductorio de 90 segundos para nuevos empleados, dirigido a equipos de RRHH, explicando los protocolos de seguridad de la empresa. El estilo visual debe ser atractivo y profesional, utilizando un avatar AI amigable para presentar la información directamente, apoyado por plantillas y escenas profesionales. Aprovecha los avatares AI y la generación de voz en off de HeyGen para crear una presencia consistente y tranquilizadora para la formación crítica en cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para gestores de proyectos y líderes de equipo, ilustrando cómo una nueva herramienta interna puede agilizar el proceso de retroalimentación. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y conciso, incorporando metraje de archivo relevante y gráficos explicativos para resaltar los beneficios clave. Asegúrate de que toda la información se transmita claramente con subtítulos y esté respaldada por visuales profesionales de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 2 minutos para equipos multifuncionales, detallando la configuración y el uso básico de una nueva herramienta colaborativa AI para la gestión de proyectos. El estilo del vídeo debe ser educativo pero atractivo, utilizando gráficos animados y una voz en off clara y entusiasta para simplificar pasos complejos. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para construir el contenido instructivo de manera eficiente, complementado por diversas plantillas y escenas para un atractivo visual.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Evaluación de Desempeño

Agiliza tu proceso de retroalimentación de desempeño con la creación de vídeos impulsada por AI. Genera rápidamente vídeos de evaluación impactantes y personalizados para potenciar el desarrollo de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Evaluación
Comienza redactando tu retroalimentación de evaluación de desempeño. Utiliza nuestra función intuitiva de texto a vídeo para transformar tu guion escrito directamente en contenido de vídeo atractivo, asegurando claridad y consistencia.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI y Voz
Selecciona un avatar AI que mejor represente tu mensaje, luego genera voces en off de sonido natural. Esto personaliza la evaluación y asegura una entrega profesional para un desarrollo efectivo de los empleados.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas de Vídeo
Mejora tu vídeo con plantillas de vídeo profesionales. Adapta los elementos visuales y la marca para que coincidan con la identidad de tu empresa, haciendo que cada evaluación de desempeño sea atractiva y consistente en todos tus equipos de RRHH.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de evaluación de desempeño esté completo, expórtalo fácilmente en el formato y la relación de aspecto deseados. Ofrece retroalimentación impactante que fomente el crecimiento y agilice tu proceso de retroalimentación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ofrece Retroalimentación de Desempeño Inspiradora

.

Crea mensajes de vídeo impactantes y motivadores que acompañen las evaluaciones de desempeño, ayudando a fomentar el crecimiento y a promover una cultura de retroalimentación positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de evaluación de desempeño?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los equipos de RRHH transformar fácilmente texto en vídeos de evaluación de desempeño atractivos. Nuestra plataforma utiliza avatares AI y capacidades de texto a vídeo, agilizando todo el proceso de creación de vídeos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos generados por AI?

HeyGen proporciona opciones de personalización robustas, incluyendo controles de marca, una biblioteca de medios completa y subtítulos automáticos. Estas herramientas AI aseguran que cada vídeo de evaluación de desempeño se alinee perfectamente con los estándares de marca y comunicación.

¿Puedo usar plantillas existentes para crear vídeos de evaluación de desempeño con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo profesionales para iniciar la creación de tus vídeos de evaluación de desempeño. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tu contenido y voces en off, incluso integrándolas con plataformas LMS para un proceso de retroalimentación verdaderamente optimizado.

¿Qué beneficios aporta HeyGen a los equipos de RRHH que utilizan AI para evaluaciones de desempeño?

HeyGen empodera a los equipos de RRHH para agilizar su proceso de retroalimentación y potenciar el desarrollo de los empleados utilizando nuestro potente generador de vídeos AI. Las características de la plataforma, incluyendo avatares AI y texto a vídeo, facilitan la creación eficiente de vídeos y la colaboración.

