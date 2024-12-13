Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para administradores de TI, demostrando cómo implementar una nueva actualización de software utilizando un generador de vídeo AI. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, complementado por una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar explicaciones detalladas rápidamente y asegúrate de incluir subtítulos automáticos para accesibilidad y claridad en entornos técnicos.

