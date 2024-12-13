Impulsa RRHH con un Generador de Vídeos de Formación en Evaluación del Desempeño
Mejora la retroalimentación de desempeño y el desarrollo de empleados para equipos de L&D. Crea vídeos de formación cautivadores con avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación de 2 minutos diseñado para equipos de L&D, mostrando las mejores prácticas para la formación en cumplimiento, con avatares de IA atractivos dentro de una mezcla de plantillas realistas y animadas, entregado con una voz en off de IA segura y articulada.
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos para profesionales de RRHH que buscan perfeccionar sus métodos de retroalimentación de desempeño, presentado en un estilo visual moderno y elegante que incorpora medios de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen, asegurando accesibilidad a través de subtítulos integrados y con una voz en off de IA amigable y profesional.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para empleados que se preparan para evaluaciones de desempeño, visualmente tranquilo y alentador con superposiciones de texto claras y escenas simples construidas a partir de las plantillas de HeyGen, utilizando generación de voz en off sin interrupciones para transmitir un mensaje tranquilizador y empático.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre las mejores prácticas de evaluación del desempeño a través de vídeos de formación atractivos impulsados por IA.
Crea Más Cursos de Formación de Manera Eficiente.
Desarrolla módulos de formación en evaluación del desempeño de manera más rápida, distribuyéndolos eficientemente a todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo genera HeyGen avatares de IA y voces en off realistas para vídeos de formación?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para crear diversos avatares de IA que pueden presentar tus vídeos de formación con expresiones humanas. Nuestras sofisticadas voces en off de IA se generan directamente a partir de tu texto, ofreciendo una amplia gama de voces y lenguajes que suenan naturales para un contenido convincente.
¿Puede HeyGen añadir subtítulos a los vídeos de formación generados por IA?
Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas para generar automáticamente subtítulos para todo tu contenido de vídeo generado por IA, asegurando accesibilidad y una mejor comprensión para tu audiencia. Esta función ayuda a que tus vídeos de formación sean más inclusivos y efectivos.
¿Qué opciones técnicas están disponibles para personalizar vídeos de IA con branding y exportarlos para plataformas LMS?
HeyGen ofrece controles de branding completos para personalizar vídeos con branding, incluyendo logotipos y esquemas de color, asegurando consistencia. También puedes exportar fácilmente vídeos para LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) en varios formatos y relaciones de aspecto, facilitando la integración.
¿HeyGen ofrece una biblioteca de medios y plantillas para agilizar la creación de vídeos de formación?
Absolutamente. HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de medios con recursos de archivo y plantillas prediseñadas que aceleran significativamente la creación de vídeos de formación de alta calidad. Estos recursos permiten a los usuarios producir contenido atractivo de manera eficiente, mejorando el proceso de producción en general.