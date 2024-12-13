Impulsa RRHH con un Generador de Vídeos de Formación en Evaluación del Desempeño

Mejora la retroalimentación de desempeño y el desarrollo de empleados para equipos de L&D. Crea vídeos de formación cautivadores con avatares de IA realistas.

Genera un vídeo de formación de 90 segundos sobre evaluación del desempeño para nuevos gerentes, visualmente profesional y limpio, con animaciones de texto informativas en pantalla, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para guiarlos a través de estrategias efectivas de desarrollo de empleados con una voz en off de IA clara y alentadora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 2 minutos diseñado para equipos de L&D, mostrando las mejores prácticas para la formación en cumplimiento, con avatares de IA atractivos dentro de una mezcla de plantillas realistas y animadas, entregado con una voz en off de IA segura y articulada.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos para profesionales de RRHH que buscan perfeccionar sus métodos de retroalimentación de desempeño, presentado en un estilo visual moderno y elegante que incorpora medios de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen, asegurando accesibilidad a través de subtítulos integrados y con una voz en off de IA amigable y profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para empleados que se preparan para evaluaciones de desempeño, visualmente tranquilo y alentador con superposiciones de texto claras y escenas simples construidas a partir de las plantillas de HeyGen, utilizando generación de voz en off sin interrupciones para transmitir un mensaje tranquilizador y empático.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Evaluación del Desempeño

Produce rápidamente vídeos de formación en evaluación del desempeño profesionales utilizando IA avanzada, simplificando el desarrollo de empleados para equipos de RRHH y L&D.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Formación
Elige entre una biblioteca de plantillas y escenas profesionales diseñadas para la formación en evaluación del desempeño, proporcionando un inicio estructurado para tu contenido.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Mejora tu vídeo seleccionando un avatar de IA atractivo para presentar tu contenido de formación, haciendo que tu mensaje sea dinámico y consistente.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Integra el logotipo y los colores de tu empresa utilizando controles de branding para personalizar vídeos, asegurando un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para exportar fácilmente vídeos para la integración en LMS u otras plataformas de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira el Desarrollo de los Empleados

.

Crea vídeos atractivos que motiven a los empleados e inspiren un cambio positivo tras las evaluaciones de desempeño, fomentando el desarrollo continuo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo genera HeyGen avatares de IA y voces en off realistas para vídeos de formación?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para crear diversos avatares de IA que pueden presentar tus vídeos de formación con expresiones humanas. Nuestras sofisticadas voces en off de IA se generan directamente a partir de tu texto, ofreciendo una amplia gama de voces y lenguajes que suenan naturales para un contenido convincente.

¿Puede HeyGen añadir subtítulos a los vídeos de formación generados por IA?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas para generar automáticamente subtítulos para todo tu contenido de vídeo generado por IA, asegurando accesibilidad y una mejor comprensión para tu audiencia. Esta función ayuda a que tus vídeos de formación sean más inclusivos y efectivos.

¿Qué opciones técnicas están disponibles para personalizar vídeos de IA con branding y exportarlos para plataformas LMS?

HeyGen ofrece controles de branding completos para personalizar vídeos con branding, incluyendo logotipos y esquemas de color, asegurando consistencia. También puedes exportar fácilmente vídeos para LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) en varios formatos y relaciones de aspecto, facilitando la integración.

¿HeyGen ofrece una biblioteca de medios y plantillas para agilizar la creación de vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de medios con recursos de archivo y plantillas prediseñadas que aceleran significativamente la creación de vídeos de formación de alta calidad. Estos recursos permiten a los usuarios producir contenido atractivo de manera eficiente, mejorando el proceso de producción en general.

