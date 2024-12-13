Generador de Vídeos Explicativos de Revisión de Rendimiento: Fácil y Rápido

Empodera a los equipos de RRHH para producir rápidamente vídeos de retroalimentación estructurada con nuestra intuitiva función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para ayudar a los gerentes a realizar revisiones de rendimiento justas y estructuradas, crea un vídeo instructivo de 90 segundos utilizando los "Avatares de IA" realistas de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser moderno y corporativo, con el avatar de IA ofreciendo una explicación segura de las mejores prácticas para un generador de vídeos explicativos de revisión de rendimiento, asegurando claridad y compromiso para el público objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
Ayuda a los propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo a comprender rápidamente los procesos de revisión eficientes produciendo un vídeo conciso de 45 segundos. La salida del creador de vídeos explicativos debe ser atractiva y dinámica, utilizando las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas de HeyGen para simplificar la creación, con texto destacado en pantalla y una voz en off de IA de apoyo y motivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Para formadores técnicos y profesionales de L&D que explican el software de revisión de rendimiento, genera un vídeo explicativo de IA detallado de 2 minutos que se centre en la aplicación práctica de la retroalimentación estructurada. El vídeo debe ser informativo, combinando secciones grabadas en pantalla con un presentador de IA, e incluir subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión del público.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos de Revisión de Rendimiento

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos claros y atractivos para simplificar las revisiones de rendimiento, asegurando una comunicación y comprensión efectivas dentro de tu equipo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de revisión de rendimiento en el editor. La plataforma aprovecha el Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu texto en una narrativa visual, sentando las bases para tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido. Estos presentadores realistas añaden un toque profesional y atractivo a tu vídeo explicativo de revisión de rendimiento.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu empresa utilizando los controles de Marca. Personaliza colores, fuentes y añade tu logotipo para mantener una apariencia profesional y consistente para tu vídeo explicativo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Comparte fácilmente tu impactante vídeo explicativo de revisión de rendimiento con tu equipo o partes interesadas, fomentando la claridad y el desarrollo.

Casos de Uso

Entrega Retroalimentación y Metas Motivacionales

Utiliza la IA para crear vídeos motivacionales que transmitan retroalimentación de rendimiento de manera positiva e inspiren a los empleados a alcanzar sus metas de desarrollo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA, incluyendo avatares de IA y capacidades de Texto a vídeo desde guion, para agilizar la producción de contenido profesional de vídeos explicativos de IA. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en visuales atractivos, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente y accesible.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con mi marca?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote subir activos de marca como logotipos y colores corporativos. Esto asegura que el contenido de tus vídeos explicativos de IA mantenga una apariencia consistente y profesional en todas tus comunicaciones, desde el desarrollo de empleados hasta la incorporación de clientes.

¿Qué herramientas técnicas ofrece HeyGen para mejorar la calidad del vídeo?

HeyGen integra potentes herramientas impulsadas por IA como la generación de voz en off de IA y subtítulos automáticos para elevar la calidad de tus vídeos explicativos de IA. Además, una completa biblioteca de medios y vídeos libres de derechos proporcionan mejoras visuales ricas, haciendo que las herramientas de edición de vídeo sean robustas e intuitivas.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos usando el editor de vídeo de IA de HeyGen?

El editor de vídeo de IA de HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos, permitiéndote a menudo producir contenido de vídeo explicativo de alta calidad en minutos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo permiten una creación de vídeos más rápida para diversas aplicaciones, incluyendo las necesidades de un generador de vídeos explicativos de revisión de rendimiento.

