Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y empleados, ilustrando una discusión de evaluación de desempeño sensible pero constructiva. El estilo visual debe ser profesional y empático, con una voz en off clara y calmada que explique las mejores prácticas para la entrega de retroalimentación, utilizando un avatar de IA para representar a ambas partes de manera natural y atractiva.

