Creador de Videos de Marketing para un Rendimiento de Alto Impacto
Crea anuncios de video atractivos y mejora el rendimiento sin esfuerzo transformando guiones en videos profesionales con nuestra función de Texto a video desde guión.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un dinámico video de 30 segundos para redes sociales dirigido a influencers y creadores de contenido, diseñado para demostrar la rápida generación de contenido. Emplea una estética visual moderna y de ritmo rápido con música de fondo actual y una narración clara y concisa, integrando los avatares de AI de HeyGen para dar vida a diversas personalidades sin necesidad de estar frente a la cámara.
Para gerentes de marketing y equipos que buscan contenido promocional rápido y de alta calidad, construye un video promocional de 60 segundos. Esta pieza debe exudar un estilo visual corporativo pulido pero atractivo, con una voz en off segura y autoritaria y gráficos profesionales, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para reducir drásticamente el tiempo de producción en lanzamientos de productos.
Diseña un anuncio de video directo e impactante de 15 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico, ilustrando cómo crear creatividades atractivas que aumenten las ventas en línea. Utiliza un estilo visualmente impactante con una voz en off persuasiva y un diseño de sonido nítido, asegurando el máximo alcance y accesibilidad generando automáticamente subtítulos con HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de video y videos promocionales atractivos que impulsan resultados para el marketing de rendimiento con herramientas impulsadas por AI.
Videos Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos y clips atractivos para redes sociales para aumentar el compromiso en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el video marketing para las empresas?
HeyGen actúa como un creador de videos de marketing intuitivo, transformando guiones en videos atractivos utilizando avatares de AI realistas y una amplia gama de plantillas. Ayuda a agilizar la producción de videos, facilitando la creación de contenido de alta calidad de manera eficiente para todas tus necesidades de video marketing.
¿Puede HeyGen crear rápidamente videos atractivos para redes sociales?
Sí, HeyGen es un creador de videos promocionales eficiente, perfectamente adecuado para redes sociales. Su plataforma intuitiva te permite generar rápidamente videos atractivos para redes sociales a partir de texto, aprovechando un editor de arrastrar y soltar y plantillas versátiles, con fácil redimensionamiento de aspecto para varias plataformas.
¿Qué opciones de branding están disponibles para los videos hechos con HeyGen?
Como una plataforma integral de video marketing, HeyGen ofrece amplios controles de branding para asegurar que tus videos se alineen con la identidad de tu marca. Puedes agregar fácilmente tu logo, elegir colores de marca e integrar tus propios medios, lo que lo hace ideal para videos de productos profesionales y otros contenidos de marca.
¿Utiliza HeyGen herramientas de edición AI para la creación avanzada de videos?
Absolutamente, HeyGen está a la vanguardia de las herramientas de edición AI, utilizando inteligencia artificial avanzada para revolucionar la creación de videos. Puedes generar avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad a partir de texto, permitiendo la producción sin esfuerzo de videos animados sofisticados para diversos propósitos.