Generador de Vídeos de Marketing de Rendimiento para Anuncios Ganadores
Reduce los costos de producción y crea vídeos de marketing de alta conversión con nuestro generador de vídeos de IA fácil de usar, utilizando Plantillas y escenas personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vibrante vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, enfatizando cómo destacar en línea. Este vídeo debe presentar visuales dinámicos, cortes rápidos y un tono de audio amigable y atractivo, destacando la capacidad de HeyGen para crear diversos avatares de IA que cautivan a las audiencias y aumentan el compromiso.
Produce un sofisticado vídeo instructivo de 60 segundos para equipos de marketing y gerentes de marca, ilustrando cómo mantener una marca consistente en todas las campañas de vídeo. El vídeo debe exhibir visuales pulidos y de marca y un estilo de audio autoritario, mostrando cómo las Plantillas y escenas diseñadas por expertos de HeyGen simplifican la producción de vídeos profesionales.
Desarrolla un vídeo promocional directo de 30 segundos para freelancers y agencias digitales, explicando cómo optimizar los flujos de trabajo de creación de contenido de manera eficiente. Con visuales minimalistas y elegantes y una entrega de audio informativa, este vídeo demostrará la poderosa generación de Voz en off de HeyGen, permitiendo una rápida producción de contenido y reduciendo implícitamente los costos generales de producción.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Alta Conversión con IA.
Produce rápidamente vídeos de marketing de alto rendimiento para impulsar conversiones y optimizar el gasto en anuncios.
Aumenta el Compromiso en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips atractivos para redes sociales que capturen la atención de la audiencia y fomenten la interacción.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a producir vídeos de marketing de alta conversión?
HeyGen te permite crear vídeos de marketing atractivos y consistentes con facilidad. Aprovecha los avatares de IA y las plantillas de vídeo personalizables para asegurar que tu contenido resuene efectivamente con tu audiencia, aumentando el compromiso y las conversiones.
¿Qué capacidades innovadoras de IA ofrece HeyGen para la generación de vídeos?
HeyGen utiliza tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para transformar texto en vídeos profesionales con avatares de IA realistas. Nuestra plataforma incluye un generador de voz de IA y funcionalidad de texto a vídeo, simplificando todo el proceso de creación de contenido.
¿HeyGen proporciona herramientas eficientes para la creación de contenido de vídeo optimizada?
Sí, HeyGen ofrece un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una amplia gama de plantillas de vídeo, haciendo que la creación de contenido sea notablemente eficiente. Estas poderosas herramientas de edición de vídeo ayudan a reducir los costos de producción y acelerar tu flujo de trabajo.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos atractivos para redes sociales?
HeyGen está diseñado para ayudarte a crear anuncios ganadores con IA y vídeos atractivos para redes sociales rápidamente. Utiliza funciones como subtítulos automáticos y varios formatos de aspecto para optimizar tu contenido para todas las plataformas, asegurando una marca consistente en tus campañas.