Crea vídeos educativos profesionales rápidamente y mejora la retención del conocimiento para profesionales de L&D usando las robustas plantillas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Diseña un vídeo de formación convincente de 60 segundos específicamente para equipos de ventas, demostrando características avanzadas del producto y enfatizando estrategias de comunicación efectivas. Esta presentación visual profesional y corporativa utilizará un avatar de IA confiado y la generación de voz en off precisa de HeyGen para una entrega consistente, acompañada de superposiciones de texto en pantalla claras para reforzar los mensajes clave.
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto o actualización de servicio con cortes rápidos dinámicos y música motivacional para captar la atención inmediata. Aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y el rico soporte de biblioteca de medios/stock, el vídeo debe parecer brillante y enérgico, encarnando el espíritu de la innovación.
Elabora un vídeo explicativo informativo de 90 segundos dirigido a estudiantes y aprendices de por vida, simplificando un concepto científico complejo para mejorar la retención del conocimiento. El estilo visual y de audio debe ser calmado y autoritario, empleando ayudas visuales claras y utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para una accesibilidad universal en varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Estructura de Aprendizaje de Rendimiento

Construye vídeos de formación y educativos estructurados y atractivos rápidamente con la plataforma impulsada por IA de HeyGen para aumentar la retención del conocimiento y el rendimiento.

Crea Tu Guion de Aprendizaje
Define objetivos de aprendizaje claros y estructura tu contenido educativo con un guion detallado. La función de texto a vídeo de HeyGen transforma tu texto cuidadosamente planificado en un esquema de vídeo dinámico.
Selecciona Presentadores de IA y Visuales
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para entregar tu contenido de aprendizaje estructurado de manera efectiva. Mejora el compromiso y la comprensión seleccionando visuales relevantes y plantillas de escena para apoyar tu mensaje.
Añade Mejoras para la Claridad
Mejora la accesibilidad y asegura que tu contenido enfocado en el rendimiento sea fácilmente digerible generando automáticamente subtítulos/captions para tu vídeo. Esto apoya diversos estilos de aprendizaje y refuerza la información clave.
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de aprendizaje estructurado, ajustando la relación de aspecto según sea necesario, y expórtalo en alta calidad. Comparte tu contenido educativo atractivo en varias plataformas para maximizar la retención del conocimiento y el impacto.

Maximiza la Efectividad de la Formación

Utiliza IA para crear contenido de formación dinámico que mejora significativamente el compromiso de los participantes y la retención del conocimiento a largo plazo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales de IA?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios generar fácilmente vídeos de alta calidad a partir de un guion utilizando una amplia gama de plantillas y presentadores de IA avanzados. Esto agiliza el proceso creativo, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible y eficiente para todos.

¿Puede HeyGen soportar diversos formatos creativos de vídeo y necesidades de narración?

Sí, HeyGen permite a los usuarios producir contenido atractivo a través de su versátil plataforma, que incluye soporte para vídeos animados y diversas plantillas para varios escenarios. Esto fomenta la creatividad en la creación de narrativas visuales convincentes y en el cumplimiento efectivo de los objetivos de aprendizaje.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación y educativos impactantes?

HeyGen mejora la creación de vídeos de formación y educativos con avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo, transformando un simple guion en una presentación dinámica. También soporta subtítulos/captions y traducción con un solo clic, mejorando significativamente la retención del conocimiento y la accesibilidad para los profesionales de L&D.

¿Cómo puedo mantener la consistencia de la marca al producir vídeos con HeyGen?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores específicos de la marca en tus proyectos de vídeo. Esto asegura que cada vídeo se alinee con tu identidad corporativa y mejora tu experiencia general de edición de vídeo con un acabado profesional.

