Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un tutorial de 60 segundos para gerentes de recursos humanos de pequeñas y medianas empresas o especialistas en L&D, ilustrando cómo "hacer vídeos de formación en minutos" usando HeyGen. Este vídeo debe adoptar una estética moderna y eficiente con una voz en off clara y concisa, destacando la facilidad de usar "Plantillas y escenas" para construir rápidamente módulos de formación atractivos para empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un clip promocional dinámico de 30 segundos para coaches de rendimiento independientes o consultores que buscan expandir su presencia en línea. Este vídeo, aprovechando el poder de un "creador de vídeos de coaching de rendimiento", debe presentar visuales atractivos y música de fondo animada, utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para hacer que el "contenido en redes sociales" sea accesible e impactante en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un segmento educativo de 90 segundos para educadores en línea y creadores de cursos, demostrando cómo HeyGen funciona como un "creador de vídeos de IA" para producir contenido instructivo de alta calidad para "cursos de coaching en línea". El diseño visual debe ser pulido y educativo, acompañado de una narración profesional, enfatizando la eficiencia de "Texto a vídeo desde guion" para la creación de contenido.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Coaching de Rendimiento

Eleva tu coaching con vídeos profesionales impulsados por IA. Transforma fácilmente tus ideas en contenido visual atractivo para una guía de rendimiento efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Coaching
Comienza delineando tu mensaje de coaching de rendimiento. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de texto a vídeo para dar vida a tu guion, convirtiéndolo en un potente creador de vídeos de coaching de rendimiento.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA adecuado para entregar tu contenido de coaching. Estos avatares de IA proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional para todas tus lecciones.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo para que coincida con la estética de tu marca. Utiliza los controles de marca para incorporar tu logo y esquemas de color preferidos para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu producción exportando tus vídeos de formación de alta calidad. Esto hace que crear contenido profesional para tu audiencia sea sencillo y listo para su distribución.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de IA atractivos?

HeyGen es un potente creador de vídeos de IA que te permite generar contenido creativo impresionante. Puedes convertir texto en vídeo sin esfuerzo, utilizando avatares de IA realistas para agilizar todo tu proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen usarse para vídeos de coaching de rendimiento y formación?

¡Absolutamente! HeyGen es un excelente creador de vídeos de coaching de rendimiento, permitiéndote producir vídeos de coaching y formación profesional en minutos con plantillas personalizables y herramientas impulsadas por IA.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos?

HeyGen proporciona robustos controles de marca dentro de su editor de vídeo en línea. Esto te permite integrar sin problemas tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en cualquier plantilla de vídeo para una presencia de marca consistente y profesional.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para redes sociales y localización?

HeyGen simplifica la creación de contenido para redes sociales y la localización de vídeos de IA al ofrecer un editor de vídeo en línea intuitivo. Esta plataforma te ayuda a producir rápidamente contenido de vídeo diverso para audiencias globales, asegurando que tu mensaje resuene ampliamente.

