Creador de Vídeos de Crecimiento entre Pares: Impulsa el Intercambio de Conocimientos en el Equipo
Optimiza el desarrollo de empleados con una plataforma fácil de usar, aprovechando avatares de IA para crear contenido de intercambio de conocimientos profesional y atractivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un 'vídeo educativo' perspicaz de 90 segundos que explique una actualización técnica compleja para el 'intercambio de conocimientos' dentro de una organización. Público objetivo: Equipos de ingeniería y producto. El estilo visual y de audio debe ser informativo y preciso, utilizando superposiciones de texto animado y visualizaciones de datos, con la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para garantizar la precisión y subtítulos/captions para accesibilidad.
Crea un vídeo dinámico de 2 minutos que muestre estrategias efectivas para el 'desarrollo de empleados' a través del mentorazgo entre pares. Público objetivo: Líderes de equipo y departamentos de RRHH. El vídeo debe tener un estilo visual motivador y corporativo, incorporando metraje de archivo diverso y plantillas profesionales de las Plantillas y escenas de HeyGen y soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar diferentes escenarios de mentorazgo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos sobre cómo optimizar la colaboración virtual en equipo, aprovechando las capacidades de un 'creador de vídeos de IA' para la creación rápida de contenido. Público objetivo: Todos los empleados que buscan mejorar la productividad. El estilo visual debe ser moderno y enérgico con transiciones rápidas y una banda sonora animada, demostrando lo fácil que es compartir contenido a través de plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y texto a vídeo desde el guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Aprendizaje y Desarrollo.
Crea cursos atractivos con vídeos de IA de manera sencilla para expandir significativamente el alcance y mejorar las oportunidades de aprendizaje entre pares.
Mejora la Formación de Empleados.
Utiliza vídeos impulsados por IA para aumentar el compromiso y la retención en los programas de formación de empleados, fomentando un mejor desarrollo de habilidades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos atractivos de manera eficiente. Este innovador creador de vídeos de IA simplifica la producción, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para mis vídeos?
HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de marca sin problemas en tus vídeos. Esto asegura que todo tu contenido, desde vídeos de formación hasta intercambio de conocimientos, mantenga un aspecto coherente y profesional.
¿Puede HeyGen generar voz en off y subtítulos automáticamente?
Sí, HeyGen cuenta con capacidades robustas de generación de voz en off y añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad. Estas características técnicas son cruciales para crear vídeos educativos impactantes y mejorar el desarrollo de empleados.
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de contenido educativo efectivo?
HeyGen sirve como un poderoso creador de vídeos de IA para producir vídeos educativos de alta calidad y vídeos instructivos, utilizando su plataforma en línea intuitiva. Puedes comenzar fácilmente con plantillas, integrar grabaciones de pantalla y acceder a una biblioteca de medios para enriquecer tu contenido para una estrategia robusta de L&D.