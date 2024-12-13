Creador de Vídeos de Formación de Nómina: Simplifica la Incorporación de RRHH
Optimiza el desarrollo de formación en nómina y mejora la retención con vídeos atractivos creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos sobre cumplimiento de nómina para empleados actuales, detallando los cambios regulatorios recientes. El estilo visual debe ser informativo y profesional, utilizando grabaciones de pantalla de interfaces de software con una locución clara generada a partir de un guion, asegurando que todos los puntos clave se entiendan con la ayuda de Texto-a-vídeo desde guion para una producción eficiente.
Produce un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a todo el personal, ilustrando una nueva función dentro del sistema de nómina. Emplea un estilo visual animado y atractivo con música animada y generación de locución clara, aprovechando Plantillas y escenas pre-diseñadas para una creación rápida y una apariencia de marca consistente.
Diseña un vídeo útil de 90 segundos con instrucciones de nómina dirigido a preguntas comunes de los empleados sobre recibos de pago y deducciones. Presenta el contenido en un formato amigable de preguntas y respuestas, utilizando un estilo visual limpio y accesible con medios de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock, y asegura una generación de locución nítida y subtítulos claros para una comprensión completa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Más Vídeos de Formación Eficientemente.
Genera eficientemente vídeos de formación de nómina completos para educar a una base de empleados más amplia sin aumentar el esfuerzo.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aprovecha los vídeos impulsados por IA para hacer que los conceptos complejos de nómina sean más atractivos, asegurando una mejor comprensión y retención para los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación de nómina?
HeyGen actúa como un agente de vídeo de IA intuitivo, permitiéndote producir rápidamente vídeos de formación de nómina profesionales. Utilizando nuestra función de texto-a-vídeo y avatares de IA, puedes transformar guiones en contenido atractivo, optimizando todo el proceso de producción de vídeo.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación para empleados?
HeyGen proporciona opciones de personalización robustas para tus vídeos de formación para empleados, incluyendo un editor de arrastrar y soltar, plantillas personalizables y controles de marca para logotipos y colores. Esto asegura que el contenido de formación y incorporación de RRHH se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen mejorar la accesibilidad de los vídeos de instrucciones de nómina?
Absolutamente. HeyGen mejora significativamente la accesibilidad de tus vídeos de instrucciones de nómina a través de la generación avanzada de locuciones, ofreciendo narraciones de sonido natural en múltiples idiomas. Además, se incluyen subtítulos automáticos, haciendo que tus vídeos de formación para empleados sean inclusivos y fáciles de seguir.
¿Cómo hace HeyGen que los procedimientos complejos de nómina sean fáciles de entender?
El creador de vídeos explicativos de IA de HeyGen está diseñado para desmitificar conceptos complejos de nómina. Al aprovechar las herramientas de IA, puedes crear vídeos explicativos de nómina atractivos y claros que desglosan procedimientos detallados de nómina en vídeos de formación fácilmente digeribles, mejorando la comprensión y la retención.