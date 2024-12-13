Creador de Vídeos de Rutas de Aprendizaje de Nómina: Simplifica la Formación en RRHH

Agiliza la formación en RRHH y la incorporación de empleados. Genera vídeos explicativos de nómina atractivos al instante con Texto a vídeo desde el guion.

479/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo atractivo de 90 segundos específicamente para nuevos empleados durante su proceso de incorporación, simplificando temas complejos de nómina. El estilo visual debe ser amigable y fácil de digerir, utilizando texto a vídeo desde el guion para animar puntos clave, acompañado de subtítulos claros para mejorar la comprensión. Este "vídeo explicativo de nómina" asegurará una introducción fluida a las políticas de la empresa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de nómina en profundidad de 2 minutos para empleados existentes que necesiten un repaso sobre procesos avanzados de nómina. Emplea un estilo visual detallado y paso a paso utilizando las plantillas y escenas robustas de HeyGen, enriquecido con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. Una voz calmada e instructiva guiará a los espectadores a través del contenido personalizado, asegurando una comprensión completa de los procedimientos complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de negocios y jefes de departamento que están evaluando herramientas de RRHH. El vídeo debe poseer una estética visual moderna y persuasiva, demostrando cómo agilizar las comunicaciones de nómina de manera eficiente. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas, acompañado de música de fondo animada e información concisa para resaltar la guía visual atractiva para ejecutivos ocupados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rutas de Aprendizaje de Nómina

Crea sin esfuerzo vídeos de formación y explicativos de nómina atractivos con herramientas impulsadas por IA, agilizando la incorporación de empleados y las comunicaciones de RRHH.

1
Step 1
Crea desde Guion o Plantilla
Comienza pegando tu guion de formación de nómina en la plataforma. Nuestra función de "Texto a vídeo desde el guion" generará instantáneamente un borrador inicial del vídeo, sentando las bases para tu ruta de aprendizaje.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de IA" para narrar tu contenido de aprendizaje de nómina, asegurando un presentador profesional y atractivo para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Voz
Refina tu vídeo aprovechando la "generación de voz en off" para una narración clara, añadiendo medios de stock atractivos y aplicando los colores y logos únicos de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Ruta
Utiliza el "cambio de tamaño de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo de aprendizaje de nómina terminado para cualquier plataforma, haciéndolo listo para su distribución a través de las rutas de aprendizaje de tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica los Conceptos de Nómina

.

Transforma las complejas regulaciones de nómina en vídeos fáciles de entender, mejorando la comprensión para gerentes de RRHH y L&D.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsada por IA para RRHH y L&D?

La interfaz fácil de usar de HeyGen permite a los profesionales de RRHH y gerentes de L&D producir vídeos de alta calidad impulsados por IA con facilidad, haciendo que tareas complejas como los vídeos de formación de nómina sean accesibles y eficientes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos explicativos de nómina atractivos?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de avatares de IA y texto a vídeo desde el guion, junto con la generación robusta de voz en off, para producir vídeos explicativos de nómina atractivos de manera eficiente. También puedes añadir fácilmente subtítulos para una accesibilidad más amplia.

¿Puedo personalizar los vídeos de rutas de aprendizaje de nómina con la marca de mi empresa usando HeyGen?

Absolutamente, el creador de vídeos de rutas de aprendizaje de nómina de HeyGen permite una amplia personalización del contenido con controles de marca, incluyendo tu logo y colores. Utiliza nuestras versátiles plantillas y escenas para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar vídeos de formación de nómina profesionales para la incorporación de empleados?

HeyGen está diseñado para una producción rápida, permitiéndote crear rápidamente vídeos de formación de nómina profesionales y guías visuales atractivas para la incorporación de empleados. Nuestro eficiente creador de vídeos agiliza todo el proceso, desde el guion hasta el vídeo final.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo