Generador de Vídeos Explicativos de Nóminas: Formación de RRHH sin Esfuerzo

Simplifica la formación de RRHH y asegura el cumplimiento de nóminas usando nuestra interfaz fácil de usar para vídeos explicativos, con fácil Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos para empleados existentes que necesiten un repaso sobre características específicas del sistema de nóminas o para nuevos empleados en proceso de incorporación. El vídeo debe contar con una voz instructiva moderna y calmada e incorporar grabaciones de pantalla paso a paso para proporcionar una guía visual atractiva. Aprovecha la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la creación de contenido, junto con Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad de estos vídeos de formación en nóminas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos para todos los empleados, describiendo los cambios recientes en las políticas de nóminas o nuevos beneficios. El estilo visual debe ser ligeramente optimista con animaciones fáciles de entender, asegurando un tono positivo e informativo. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido e integra el soporte de Biblioteca de medios/stock para enriquecer la narrativa visual, ayudando efectivamente a incorporar a los empleados en los nuevos procedimientos de la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos ofreciendo consejos rápidos sobre cómo evitar errores comunes en nóminas, dirigido a empleados que buscan respuestas inmediatas o profesionales de RRHH que necesitan actualizaciones breves. La estética debe ser brillante y enérgica, entregada por un avatar de AI amigable y humanoide para transmitir la información de manera efectiva. Redacta el guion del vídeo de manera eficiente y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el resultado para varias plataformas, posicionándolo como una solución rápida de generador de explicaciones de nóminas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos Explicativos de Nóminas

Produce sin esfuerzo vídeos de formación en nóminas claros y atractivos con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, agilizando la comunicación de RRHH.

1
Step 1
Escribe Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tus procesos de nóminas. Simplemente escribe o pega tu explicación detallada, y nuestra plataforma utiliza su capacidad avanzada de Texto a vídeo para transformar tu guion en una base visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI profesionales para representar tu marca. Tu avatar de AI seleccionado será el presentador atractivo para tus vídeos de formación en nóminas.
3
Step 3
Genera Voces en Off Naturales
Genera automáticamente voces en off que suenan naturales para tu guion. Esto asegura una entrega de audio clara y consistente a lo largo de tu vídeo explicativo de nóminas, mejorando la claridad para los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Explicativo
Una vez que tu vídeo esté completo, visualiza fácilmente tu vídeo explicativo de nóminas integral. Luego, expórtalo en la relación de aspecto deseada, listo para ser compartido para la formación de RRHH y cumplimiento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara conceptos intrincados de nóminas y mejora la comprensión

Simplifica las complejas reglas y procesos de cumplimiento de nóminas en vídeos explicativos fácilmente digeribles y atractivos para mayor claridad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de AI?

HeyGen transforma tu guion de vídeo en vídeos explicativos profesionales utilizando tecnología avanzada de Texto a vídeo. Su interfaz fácil de usar y las capacidades del Creador de Vídeos Explicativos de AI te permiten generar contenido dinámico sin esfuerzo, agilizando el proceso de producción.

¿Puede HeyGen crear avatares de AI realistas y generar voces en off para contenido de formación?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de AI realistas que transmiten tu mensaje con generación de voz en off en más de 100 idiomas. Esta poderosa combinación proporciona una guía visual atractiva para la Formación de RRHH y vídeos de formación en nóminas, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el branding en mis vídeos?

HeyGen ofrece amplios controles de Branding, permitiéndote incorporar tu logo, colores y fuentes de manera fluida en las plantillas. Con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, puedes personalizar cada elemento, asegurando que tus vídeos de cumplimiento de nóminas y otros vídeos corporativos mantengan una identidad de marca consistente, completos con Subtítulos/captions.

¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo explicativo de nóminas con HeyGen?

Con el eficiente generador de vídeos explicativos de nóminas de HeyGen, puedes producir vídeos explicativos de alta calidad en minutos, no horas. La interfaz fácil de usar te permite incorporar rápidamente a los empleados y difundir información crucial sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

