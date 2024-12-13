Creador de Vídeos de Informes de Pacientes: Creación de Vídeos Médicos Impulsada por IA

Crea vídeos de salud profesionales para la educación del paciente utilizando avatares de IA sin esfuerzo.

Crea un vídeo compasivo de 60 segundos para pacientes y sus familias, utilizando un avatar de IA amigable para explicar claramente un diagnóstico médico común derivado de un informe del paciente. El estilo visual debe ser empático y profesional, acompañado de una narración de audio suave y clara, haciendo que la información compleja sea accesible y tranquilizadora. Este vídeo tiene como objetivo desmitificar la jerga médica, aprovechando el poder de los avatares de IA para ofrecer una comunicación personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos diseñado para proveedores de salud y estudiantes de medicina, resumiendo hallazgos críticos de un informe médico complejo utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser informativo, basado en datos y altamente profesional, enfocándose en la transferencia eficiente de conocimiento con gráficos claros y una voz segura. Esta breve pieza demuestra cómo destilar rápidamente informes extensos en ideas accionables.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos para redes sociales dirigido al público en general, utilizando visuales enérgicos y una generación de voz en off clara para resaltar una métrica de salud básica comúnmente encontrada en informes de pacientes. El vídeo debe tener un estilo visual brillante y alentador con una pista de audio optimista, haciendo que la educación en salud sea accesible y compartible. Este breve explicador demuestra una producción efectiva de vídeos de salud para un mayor compromiso público.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo acogedor de 75 segundos dirigido a potenciales nuevos pacientes, presentando cómo una clínica simplifica la comprensión de sus informes de pacientes a través de herramientas modernas, asegurando claridad y transparencia. El estilo visual debe ser moderno, tranquilizador y profesional, presentando subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad, complementado por un tono de audio cálido y acogedor. Este vídeo profesional de salud muestra el compromiso de la clínica con la comprensión y confianza del paciente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de informes de pacientes

Transforma sin esfuerzo informes de pacientes complejos en vídeos claros, profesionales y generados por IA, optimizando la educación y comunicación del paciente con visuales atractivos y avatares de IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Introduce los datos de tu informe de paciente y los conocimientos médicos como un guion. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir tu texto en voces en off de sonido natural, listas para la generación de vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar visualmente el informe del paciente. Esto añade un toque humano, haciendo que la información compleja sea más accesible y atractiva para los pacientes.
3
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con visuales relevantes, animaciones médicas y asegúrate de que se apliquen los controles de branding (logo, colores). Incorpora el logo y la paleta de colores de tu clínica para mantener una apariencia profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Profesional
Una vez que tu vídeo de informe de paciente esté completo, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para finalizar y descargar tu vídeo en varios formatos, listo para compartir en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Salud Atractivo para Redes Sociales

.

Produce rápidamente clips de vídeo atractivos a partir de informes de pacientes para redes sociales, ampliando el alcance y mejorando la conciencia pública sobre la salud.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar los procesos del Creador de Vídeos de Informes Médicos para la educación del paciente?

HeyGen permite a los profesionales de la salud transformar informes médicos complejos en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA y funciones de texto a vídeo desde guion, asegurando una educación del paciente clara y accesible. Esto permite una producción eficiente de vídeos de salud sin necesidad de edición extensa.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para vídeos de salud profesionales?

HeyGen ofrece una plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo, combinando tecnología avanzada de generación de voz por IA con plantillas de vídeo personalizables y una rica biblioteca de medios. Esto permite la creación de vídeos de salud profesionales de alta calidad sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen convertir presentaciones existentes en PPT/PDF en vídeos atractivos con avatares para el sector salud?

Absolutamente, HeyGen te permite subir contenido existente en PPT/PDF e infundirlo con avatares de IA dinámicos, mejorando tus visuales y branding. Esta capacidad simplifica la transformación de informes estáticos en formatos de vídeo atractivos para diversas necesidades de comunicación.

¿Es HeyGen adecuado para crear contenido de vídeo para canales de Youtube o campañas en redes sociales en el sector salud?

Sí, HeyGen es ideal para producir contenido de vídeo diverso, incluyendo vídeos informativos para canales de Youtube y cortos atractivos para redes sociales. Sus características robustas, como avatares de IA y texto a vídeo desde guion, lo hacen perfecto para expandir tu alcance e impacto educativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo