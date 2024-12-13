Tu Generador de Vídeos de Orientación para Pacientes para una Mejor Educación

Mejora la comprensión del paciente y reduce significativamente la ansiedad con vídeos atractivos y fáciles de crear impulsados por avanzados avatares AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos para educadores médicos y proveedores de salud, ilustrando el poder de los avatares AI de HeyGen en la entrega de vídeos de educación para pacientes consistentes y empáticos, apoyando 'múltiples idiomas' a través de la generación de voz en off de alta calidad. Los visuales deben ser atractivos y empáticos, presentando avatares diversos que expliquen claramente información médica compleja.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a departamentos de recursos humanos de hospitales y supervisores de clínicas, destacando cómo HeyGen puede simplificar la creación de vídeos de formación para el personal y el proceso de incorporación, utilizando su función de 'Plantillas y escenas'. El estilo visual y de audio debe ser moderno, eficiente y amigable para atraer a los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para oficiales de cumplimiento y creadores de contenido médico, enfatizando cómo HeyGen ayuda a mantener la información médica actual y 'cumplir con HIPAA' en los vídeos, demostrando la función automática de 'Subtítulos/captions' para mejorar la accesibilidad y precisión. El estilo visual debe ser claro, conciso y confiable.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación para Pacientes

Crea de manera eficiente vídeos de orientación para pacientes claros y atractivos usando AI, agilizando el proceso de incorporación y mejorando la comprensión del paciente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de orientación para pacientes en la plataforma. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion establecerá instantáneamente la base para el contenido de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar a tu institución como el presentador virtual. Esto añade una cara profesional y consistente a tu educación para pacientes.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Integra fácilmente tu marca personalizada, como logotipos y colores, para mantener la consistencia y reforzar la identidad de tu institución dentro de tus vídeos de orientación para pacientes usando nuestros controles de Marca.
4
Step 4
Genera con Subtítulos
Produce tu vídeo de orientación para pacientes de alta calidad con un clic. Se incluyen subtítulos/captions automáticos para asegurar la máxima comprensión y accesibilidad para todos los pacientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Educación para Pacientes

Produce rápidamente un gran volumen de vídeos de educación para pacientes diversos, entregando información médica vital de manera eficiente a una audiencia más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el Generador de Vídeos AI de HeyGen el proceso de creación de vídeos?

El avanzado Generador de Vídeos AI de HeyGen simplifica la producción transformando texto a vídeo desde guion con notable facilidad. Esta innovadora plataforma de creación de vídeos permite a los usuarios generar rápidamente contenido profesional utilizando avatares AI realistas, reduciendo significativamente las complejidades tradicionales de producción de vídeos.

¿Puede HeyGen crear avatares AI personalizados para vídeos de educación especializada para pacientes?

Sí, HeyGen permite la creación de avatares AI diversos que pueden personalizarse para adaptarse a tu marca para vídeos de educación especializada para pacientes. Esta función, combinada con opciones de personalización de marca, ayuda a producir vídeos atractivos que resuenan con tu audiencia específica.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y profesionalismo de los vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off de alta calidad en múltiples idiomas. Estas capacidades aseguran que tus vídeos de formación y otros contenidos sean altamente accesibles y mantengan un estándar profesional para audiencias diversas.

¿Es HeyGen una plataforma versátil de creación de vídeos AI para diversas necesidades organizacionales, como la orientación de pacientes?

Absolutamente, HeyGen funciona como una plataforma de creación de vídeos AI altamente versátil, perfecta para diversas aplicaciones. Destaca como un generador de vídeos de orientación para pacientes y es igualmente efectivo para vídeos de formación de personal y mejorar el proceso de incorporación a través de la funcionalidad eficiente de Texto a vídeo desde guion.

