HeyGen transforma la experiencia de incorporación de pacientes al permitir la creación de vídeos de incorporación de pacientes dinámicos e interactivos que aumentan el compromiso. Al aprovechar avatares de IA y una amplia selección de plantillas, las prácticas de salud pueden escalar eficientemente la educación y el apoyo al paciente, asegurando una comunicación consistente y de alta calidad.