Centro General de Creación de Vídeos de Incorporación de Pacientes: Aumenta el Compromiso

Crea fácilmente vídeos atractivos para pacientes, desde mensajes de bienvenida hasta guías de HIPAA, con nuestros avatares de IA.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos pacientes, adaptado para los pacientes entrantes, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de los pasos iniciales con una locución cálida y profesional. El estilo visual debe ser limpio y acogedor, utilizando gráficos claros y un tono de audio tranquilizador para dar una primera impresión positiva en la incorporación de pacientes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para simplificar información médica compleja o guiar a los pacientes a través de los detalles de HIPAA y formularios de consentimiento, dirigido a pacientes que necesitan explicaciones claras. Este vídeo debe aprovechar las capacidades de texto a vídeo desde el guion para generar contenido de manera eficiente, complementado con subtítulos claros para mejorar la comprensión. El estilo visual y de audio debe ser preciso y calmado, asegurando que la información sea fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo introductorio de 30 segundos para tu clínica, posicionado como un componente central de un centro general de creación de vídeos de incorporación de pacientes, dirigido a pacientes potenciales que exploran tus servicios. Emplea una estética visual vibrante y profesional, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar tus instalaciones y equipo. El audio debe ser animado y acogedor, creando una primera impresión atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 40 segundos diseñado para aumentar el compromiso en la incorporación de pacientes ofreciendo una visión rápida de los recursos para pacientes, destinado a una audiencia amplia en varias plataformas digitales. La producción debe enfatizar un estilo visual moderno y energético con una pista de audio clara y alentadora, empleando estratégicamente el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para optimizar su alcance e impacto en redes sociales y sitios web de clínicas, escalando efectivamente la educación y el apoyo al paciente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Incorporación de Pacientes

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación de pacientes atractivos e informativos que simplifican información compleja y dan la bienvenida a nuevos pacientes a tu práctica.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo desde un Guion o Plantilla
Comienza escribiendo o pegando tu guion para generar automáticamente escenas. Alternativamente, inicia tu proyecto seleccionando una plantilla profesional adaptada para el sector salud para construir rápidamente tu vídeo.
2
Step 2
Añade Avatares de IA para un Toque Personalizado
Mejora tus vídeos de incorporación con avatares de IA realistas. Estos presentadores digitales pueden comunicar efectivamente información clave, haciendo tus vídeos más atractivos y personales para los nuevos pacientes.
3
Step 3
Mejora la Accesibilidad con Locuciones y Subtítulos
Mejora la comprensión y accesibilidad añadiendo automáticamente subtítulos a tu vídeo. También puedes utilizar la generación de locuciones para asegurar que tu mensaje de incorporación de pacientes sea claramente entendido por todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Final
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de incorporación de pacientes en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Este poderoso creador de vídeos de incorporación asegura que tu contenido llegue a los pacientes dondequiera que estén.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala los Programas de Educación al Paciente

.

Desarrolla y distribuye una gama más amplia de contenido educativo para pacientes, alcanzando a más individuos de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo sirve HeyGen como un centro general de creación de vídeos de incorporación de pacientes?

HeyGen proporciona a los profesionales de la salud un avanzado agente de vídeo de IA y un centro de creación de vídeos para producir vídeos atractivos de incorporación de pacientes. Utiliza funciones como avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para simplificar información médica compleja y crear vídeos de bienvenida para nuevos pacientes de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a las prácticas de salud a crear guías en vídeo de HIPAA y formularios de consentimiento?

Absolutamente. El intuitivo creador de vídeos de incorporación de HeyGen te permite generar vídeos de incorporación guiados, incluyendo guías en vídeo claras de HIPAA y formularios de consentimiento. Con la generación de subtítulos y edición basada en escenas, puedes asegurar que la información crítica sea fácilmente digerible para los pacientes.

¿Qué características ofrece HeyGen para la personalización de marca y colaboración en equipo en el contenido de incorporación de pacientes?

HeyGen ofrece robustas opciones de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca en todos los vídeos de incorporación de pacientes. Nuestra plataforma también soporta una colaboración en equipo sin problemas, permitiendo a los equipos de salud trabajar eficientemente juntos en la creación y gestión de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen aumentar el compromiso en la incorporación de pacientes y escalar la educación al paciente?

HeyGen transforma la experiencia de incorporación de pacientes al permitir la creación de vídeos de incorporación de pacientes dinámicos e interactivos que aumentan el compromiso. Al aprovechar avatares de IA y una amplia selección de plantillas, las prácticas de salud pueden escalar eficientemente la educación y el apoyo al paciente, asegurando una comunicación consistente y de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo