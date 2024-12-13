Centro General de Creación de Vídeos de Incorporación de Pacientes: Aumenta el Compromiso
Crea fácilmente vídeos atractivos para pacientes, desde mensajes de bienvenida hasta guías de HIPAA, con nuestros avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para simplificar información médica compleja o guiar a los pacientes a través de los detalles de HIPAA y formularios de consentimiento, dirigido a pacientes que necesitan explicaciones claras. Este vídeo debe aprovechar las capacidades de texto a vídeo desde el guion para generar contenido de manera eficiente, complementado con subtítulos claros para mejorar la comprensión. El estilo visual y de audio debe ser preciso y calmado, asegurando que la información sea fácilmente digerible.
Produce un vídeo introductorio de 30 segundos para tu clínica, posicionado como un componente central de un centro general de creación de vídeos de incorporación de pacientes, dirigido a pacientes potenciales que exploran tus servicios. Emplea una estética visual vibrante y profesional, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar tus instalaciones y equipo. El audio debe ser animado y acogedor, creando una primera impresión atractiva.
Crea un vídeo dinámico de 40 segundos diseñado para aumentar el compromiso en la incorporación de pacientes ofreciendo una visión rápida de los recursos para pacientes, destinado a una audiencia amplia en varias plataformas digitales. La producción debe enfatizar un estilo visual moderno y energético con una pista de audio clara y alentadora, empleando estratégicamente el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para optimizar su alcance e impacto en redes sociales y sitios web de clínicas, escalando efectivamente la educación y el apoyo al paciente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica la Información Médica.
Explica sin esfuerzo temas médicos complejos a los pacientes, mejorando la comprensión y el cumplimiento.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Pacientes.
Mejora la comprensión y retención de los pacientes durante la incorporación con vídeos atractivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo sirve HeyGen como un centro general de creación de vídeos de incorporación de pacientes?
HeyGen proporciona a los profesionales de la salud un avanzado agente de vídeo de IA y un centro de creación de vídeos para producir vídeos atractivos de incorporación de pacientes. Utiliza funciones como avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para simplificar información médica compleja y crear vídeos de bienvenida para nuevos pacientes de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudar a las prácticas de salud a crear guías en vídeo de HIPAA y formularios de consentimiento?
Absolutamente. El intuitivo creador de vídeos de incorporación de HeyGen te permite generar vídeos de incorporación guiados, incluyendo guías en vídeo claras de HIPAA y formularios de consentimiento. Con la generación de subtítulos y edición basada en escenas, puedes asegurar que la información crítica sea fácilmente digerible para los pacientes.
¿Qué características ofrece HeyGen para la personalización de marca y colaboración en equipo en el contenido de incorporación de pacientes?
HeyGen ofrece robustas opciones de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca en todos los vídeos de incorporación de pacientes. Nuestra plataforma también soporta una colaboración en equipo sin problemas, permitiendo a los equipos de salud trabajar eficientemente juntos en la creación y gestión de vídeos.
¿Cómo puede HeyGen aumentar el compromiso en la incorporación de pacientes y escalar la educación al paciente?
HeyGen transforma la experiencia de incorporación de pacientes al permitir la creación de vídeos de incorporación de pacientes dinámicos e interactivos que aumentan el compromiso. Al aprovechar avatares de IA y una amplia selección de plantillas, las prácticas de salud pueden escalar eficientemente la educación y el apoyo al paciente, asegurando una comunicación consistente y de alta calidad.