Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos pacientes, diseñado para ser cálido y tranquilizador. Este atractivo "vídeo de incorporación de pacientes" debe utilizar un avatar de AI para presentar la clínica y sus servicios de manera amigable y accesible, ayudando a reducir la ansiedad antes de su primera cita.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para "simplificar información médica compleja" sobre el cuidado post-procedimiento para pacientes. Usando un estilo informativo, claro y visualmente atractivo con plantillas personalizables, este vídeo garantizará que los pacientes comprendan sus pasos de recuperación, mejorado con subtítulos detallados para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de "incorporación" de 30 segundos que proporcione un rápido recorrido virtual por una ala del hospital o departamento especializado para visitantes primerizos. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, mostrando áreas clave con generación de voz en off profesional y aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para transiciones fluidas, con el objetivo de familiarizar y confortar a los pacientes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 40 segundos que muestre cómo usar un portal de pacientes en línea para la programación de citas, abordando directamente la necesidad de un "creador de vídeos de incorporación de pacientes" efectivo. Este vídeo de estilo tutorial debe presentar una estética visual moderna y limpia, empleando texto a vídeo desde el guion para guiar a los usuarios paso a paso con un estilo de audio alentador, haciendo el proceso intuitivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Pacientes

Crea eficientemente vídeos de incorporación de pacientes claros y atractivos para profesionales de la salud usando herramientas impulsadas por AI, simplificando información médica compleja.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para la educación del paciente para iniciar instantáneamente tu proceso de creación de vídeos.
2
Step 2
Pega tu Guion
Utiliza funciones de texto a vídeo pegando tu guion de incorporación de pacientes, que nuestra AI transformará en contenido de vídeo dinámico.
3
Step 3
Mejora con Avatares de AI
Integra avatares de AI profesionales para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano que ayuda a simplificar temas médicos complejos para los pacientes.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Genera subtítulos para mejorar la accesibilidad y exporta tu vídeo de incorporación de pacientes terminado en varios formatos, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Educación del Paciente a Nivel Global

Produce rápidamente un alto volumen de contenido de incorporación multilingüe y vídeos educativos para llegar efectivamente a una población diversa de pacientes en todo el mundo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de incorporación de pacientes?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de incorporación de pacientes atractivos usando vídeos generados por AI. Nuestra plataforma ofrece plantillas personalizables y avatares de AI, simplificando la información médica compleja en contenido fácilmente digerible, haciendo de HeyGen un líder en la creación de vídeos de incorporación de pacientes.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para los profesionales de la salud?

HeyGen ofrece a los profesionales de la salud herramientas poderosas como avatares de AI y funciones de texto a vídeo para explicar procedimientos claramente. También puedes generar voces en off de AI y generación automática de subtítulos, asegurando que tu mensaje sea accesible y profesional para todos los pacientes.

¿Es posible personalizar mis vídeos de incorporación de pacientes dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta versátil de creación de vídeos que permite amplios controles de personalización, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. Puedes utilizar nuestras plantillas personalizables para asegurar que tus vídeos de incorporación de pacientes se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.

¿Cómo ayuda HeyGen a ofrecer contenido de formación para pacientes en varios idiomas?

HeyGen facilita la creación de contenido de formación multilingüe a través de una robusta generación de subtítulos. Al proporcionar subtítulos claros y concisos, HeyGen asegura que tus vídeos de incorporación de pacientes sean accesibles a una audiencia diversa, simplificando efectivamente la información médica compleja en varios idiomas.

