Desarrolla un vídeo perspicaz de 45 segundos específicamente para gerentes de clínicas y responsables de experiencia del paciente, mostrando el poder de la narración visual para resaltar efectivamente los puntos de contacto y los puntos críticos del paciente dentro de un mapa de recorrido del cliente. Emplea un estilo visual empático y atractivo, asegurando la legibilidad con subtítulos precisos generados directamente desde la función de texto a vídeo desde guion.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a consultores de salud y gerentes de producto en tecnología sanitaria, ilustrando la personalización sin esfuerzo de una herramienta de mapeo de recorridos. El vídeo debe ser rápido y moderno, demostrando cómo las plantillas y escenas disponibles se pueden adaptar fácilmente, mejoradas por diversas voces en off de IA generadas por la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Crea un vídeo optimista de 60 segundos para equipos de marketing y especialistas en comunicación en el sector salud, enfatizando la interfaz fácil de usar para optimizar la experiencia del cliente a través de vídeos adaptables del recorrido del paciente. La narrativa visual debe ser brillante y versátil, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes ricas y mostrando un cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto sin problemas para la distribución multiplataforma.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica Recorridos de Pacientes Complejos.
Utiliza vídeos impulsados por IA para explicar claramente mapas de recorrido del paciente intrincados e información médica, mejorando la comprensión para todos los interesados.
Mejora la Formación del Personal para la Atención al Paciente.
Mejora la formación para profesionales de la salud sobre protocolos de recorrido del paciente, aumentando el compromiso y la retención con contenido de vídeo dinámico de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de mapas de recorrido del cliente?
HeyGen simplifica la creación de vídeos dinámicos de mapas de recorrido del cliente al permitirte transformar guiones en narraciones visuales atractivas. Aprovecha los avatares de IA y las funciones de texto a vídeo para ilustrar fácilmente cada etapa del recorrido del cliente, haciendo que los procesos complejos sean claros y convincentes.
¿Puedo usar avatares de IA y voces en off para mejorar los vídeos de mapeo del recorrido del paciente?
Absolutamente, HeyGen te permite integrar avatares de IA realistas y voces en off de IA en tus vídeos de mapeo del recorrido del paciente. Esto mejora significativamente la narración visual, dando vida a tus mapas de recorrido con animaciones dinámicas y personajes personalizados que resuenan con tu audiencia.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta en línea efectiva para la narración visual en el mapeo de recorridos?
HeyGen sirve como una poderosa herramienta en línea y creador de vídeos de mapeo de recorridos con una interfaz fácil de usar, haciendo que la narración visual sea accesible. Utiliza una amplia gama de plantillas y nuestro editor colaborativo para diseñar y animar rápidamente mapas de recorrido detallados que comuniquen claramente experiencias complejas del cliente.
¿Cómo pueden las capacidades de vídeo de HeyGen optimizar los recorridos y experiencias del cliente?
Las innovadoras capacidades de vídeo de HeyGen ayudan a optimizar los recorridos del cliente proporcionando una representación visual convincente de cada punto de interacción. Al crear vídeos atractivos, puedes resaltar experiencias y puntos de contacto clave del cliente, fomentando una mejor comprensión y un desarrollo de estrategias más efectivo.