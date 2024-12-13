Crea Mapas de Recorrido del Paciente Impactantes con Nuestro Creador de Vídeos

Convierte fácilmente guiones en vídeos atractivos del recorrido del paciente utilizando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo perspicaz de 45 segundos específicamente para gerentes de clínicas y responsables de experiencia del paciente, mostrando el poder de la narración visual para resaltar efectivamente los puntos de contacto y los puntos críticos del paciente dentro de un mapa de recorrido del cliente. Emplea un estilo visual empático y atractivo, asegurando la legibilidad con subtítulos precisos generados directamente desde la función de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a consultores de salud y gerentes de producto en tecnología sanitaria, ilustrando la personalización sin esfuerzo de una herramienta de mapeo de recorridos. El vídeo debe ser rápido y moderno, demostrando cómo las plantillas y escenas disponibles se pueden adaptar fácilmente, mejoradas por diversas voces en off de IA generadas por la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo optimista de 60 segundos para equipos de marketing y especialistas en comunicación en el sector salud, enfatizando la interfaz fácil de usar para optimizar la experiencia del cliente a través de vídeos adaptables del recorrido del paciente. La narrativa visual debe ser brillante y versátil, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes ricas y mostrando un cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto sin problemas para la distribución multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mapeo del Recorrido del Paciente

Transforma recorridos de pacientes complejos en narrativas de vídeo claras y convincentes con nuestra herramienta intuitiva. Visualiza experiencias, optimiza la atención y fomenta la comprensión.

1
Step 1
Crea Tu Mapa de Recorrido
Comienza seleccionando una plantilla de mapa de recorrido del cliente relevante de nuestra extensa biblioteca para estructurar la experiencia de tu paciente.
2
Step 2
Añade Elementos Visuales y Personas
Mejora tu narrativa incorporando avatares de IA y un creador de personajes en línea para representar puntos de contacto y emociones clave del paciente a lo largo del recorrido.
3
Step 3
Genera una Narración Atractiva
Da vida a tu historia con nuestra función de texto a vídeo desde guion, convirtiendo tus ideas de recorrido en voces en off convincentes sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu narración visual exportando tus animaciones de mapa dinámicas en varios formatos de relación de aspecto para diversas plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Resultados Positivos del Paciente

.

Transforma historias de éxito de pacientes y experiencias de recorrido mejoradas en vídeos de IA convincentes, demostrando efectivamente impactos positivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de mapas de recorrido del cliente?

HeyGen simplifica la creación de vídeos dinámicos de mapas de recorrido del cliente al permitirte transformar guiones en narraciones visuales atractivas. Aprovecha los avatares de IA y las funciones de texto a vídeo para ilustrar fácilmente cada etapa del recorrido del cliente, haciendo que los procesos complejos sean claros y convincentes.

¿Puedo usar avatares de IA y voces en off para mejorar los vídeos de mapeo del recorrido del paciente?

Absolutamente, HeyGen te permite integrar avatares de IA realistas y voces en off de IA en tus vídeos de mapeo del recorrido del paciente. Esto mejora significativamente la narración visual, dando vida a tus mapas de recorrido con animaciones dinámicas y personajes personalizados que resuenan con tu audiencia.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta en línea efectiva para la narración visual en el mapeo de recorridos?

HeyGen sirve como una poderosa herramienta en línea y creador de vídeos de mapeo de recorridos con una interfaz fácil de usar, haciendo que la narración visual sea accesible. Utiliza una amplia gama de plantillas y nuestro editor colaborativo para diseñar y animar rápidamente mapas de recorrido detallados que comuniquen claramente experiencias complejas del cliente.

¿Cómo pueden las capacidades de vídeo de HeyGen optimizar los recorridos y experiencias del cliente?

Las innovadoras capacidades de vídeo de HeyGen ayudan a optimizar los recorridos del cliente proporcionando una representación visual convincente de cada punto de interacción. Al crear vídeos atractivos, puedes resaltar experiencias y puntos de contacto clave del cliente, fomentando una mejor comprensión y un desarrollo de estrategias más efectivo.

