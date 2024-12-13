Generador de Recorridos de Pacientes: Crea Experiencias de Paciente Sin Fisuras

Visualiza puntos críticos y optimiza la experiencia del paciente utilizando nuestro generador impulsado por IA, mejorado con diversas plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 90 segundos diseñado para investigadores médicos y equipos de innovación en salud, mostrando las capacidades de colaboración en tiempo real de un software líder en mapeo de recorridos. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, representando a múltiples usuarios interactuando con una plataforma digital, complementado por una voz en off masculina enérgica. Destaca cómo los equipos pueden visualizar fácilmente rutas complejas de pacientes, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para presentar datos intrincados en un formato comprensible para la resolución colaborativa de problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y aseguramiento de calidad de hospitales, enfocándose en la capacidad sin fisuras de exportar y compartir mapas de recorridos de pacientes completos. La estética visual debe ser pulida y corporativa, presentando ejemplos de varios formatos de informes y acompañado de una voz en off tranquilizadora e informativa. Ilustra cómo la función de redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen asegura que estos conocimientos críticos se presenten perfectamente en todas las plataformas, ayudando a la comunicación estratégica y la mejora continua.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo instructivo de 1 minuto para profesionales de la salud nuevos en herramientas digitales, guiándolos sobre cómo crear fácilmente un mapa de recorrido del paciente para identificar puntos críticos. Emplea un estilo visual limpio y fácil de usar, presentando un avatar de IA atractivo de HeyGen para articular el proceso paso a paso de manera clara y concisa. El audio debe ser una voz en off amigable y alentadora, demostrando cómo esta herramienta técnica simplifica la comprensión de las experiencias de los pacientes y mejora la prestación de atención.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Recorridos de Pacientes

Simplifica la creación de mapas de recorrido del paciente completos, visualiza puntos de contacto críticos y descubre oportunidades para mejorar la experiencia del paciente con nuestra herramienta intuitiva.

1
Step 1
Crea Tu Mapa de Recorrido
Comienza aprovechando nuestras **plantillas gratuitas** para configurar rápidamente el marco de tu mapa de recorrido del paciente. Esto proporciona un punto de partida estructurado para un análisis detallado.
2
Step 2
Define Personas Usuarias
Define con precisión **personas usuarias** para representar a tus grupos de pacientes objetivo. Esto asegura que tu mapa refleje las diversas experiencias y necesidades de cada segmento.
3
Step 3
Visualiza el Recorrido
Obtén claridad utilizando nuestras herramientas para **visualizar** todo el recorrido del paciente. Esto te permite comprender rápidamente el flujo e identificar áreas que necesitan atención.
4
Step 4
Exporta y Comparte Información
Fácilmente **exporta y comparte** tu mapa de recorrido del paciente completado con las partes interesadas. Esto facilita la revisión colaborativa y apoya la toma de decisiones basada en datos para mejorar la atención al paciente.

Casos de Uso

Desarrolla módulos educativos para pacientes

Produce rápidamente contenido de vídeo diverso para educar a pacientes y cuidadores sobre su recorrido, alcanzando eficientemente a una audiencia más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un mapa de recorrido del paciente?

HeyGen te permite crear rápidamente un mapa de recorrido del paciente utilizando la generación de vídeo impulsada por IA. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen lo transforma en contenido visual atractivo, haciendo que el proceso del generador de recorridos de pacientes sea eficiente y atractivo.

¿Puedo colaborar y compartir mis mapas de recorrido del paciente creados con HeyGen?

Sí, HeyGen admite opciones de exportación y compartición sin fisuras para tus vídeos de mapas de recorrido del paciente. Puedes distribuir fácilmente tus mapas visuales a las partes interesadas, fomentando la colaboración en tiempo real para mejorar las operaciones y la experiencia del paciente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para visualizar puntos de contacto complejos de la experiencia del paciente?

HeyGen proporciona una biblioteca de medios completa, plantillas y escenas, y avatares de IA para ayudarte a visualizar cada punto de contacto de la experiencia del paciente. Esto permite una representación clara de los puntos críticos y las interacciones clave dentro de tu mapa de recorrido del paciente.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a personalizar mis mapas de recorrido del paciente para personas usuarias específicas?

Los controles de marca robustos de HeyGen te permiten personalizar tu contenido de vídeo, asegurando que tu mapa de recorrido del paciente resuene con personas usuarias específicas. Este enfoque personalizado mejora la comprensión y el compromiso para un mejor mapeo del recorrido del paciente.

