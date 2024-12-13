Generador de vídeos de instrucciones para pacientes para mejores resultados

Crea fácilmente vídeos de educación para pacientes atractivos con avatares de AI, transformando información médica compleja en contenido claro y comprensible.

Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para pacientes que se preparan para un procedimiento médico común, como un análisis de sangre o una cirugía menor ambulatoria. El estilo visual debe ser calmado, limpio y empático, utilizando gráficos modernos para ilustrar los pasos clave, complementado con una voz en off tranquilizadora y clara. Este vídeo, aprovechando los avatares de AI de HeyGen, servirá como un crucial Vídeo de Educación para Pacientes, desmitificando el proceso y aliviando la ansiedad del paciente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita una guía animada de 45 segundos para ofrecer instrucciones claras sobre medicamentos a nuevos pacientes que comienzan una prescripción. Este vídeo debe presentar visuales brillantes y atractivos e infografías fáciles de entender, presentadas con un tono amigable y claro en la voz en off para asegurar una comprensión óptima. Utilizando la generación de voz en off de HeyGen, esta guía proporcionará visuales cruciales y atractivos para la adherencia a la medicación, simplificando la información compleja para los pacientes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos con instrucciones completas de alta para pacientes y sus cuidadores después de una estancia hospitalaria. El estilo visual y de audio debe ser cálido, de apoyo e instructivo, con visuales paso a paso y música de fondo suave, junto a una voz profesional pero accesible. Este vídeo, fácilmente creado usando las Plantillas y escenas de HeyGen, mejorará significativamente la comprensión de los requisitos de post-cuidado, sirviendo como una herramienta vital de "generador de vídeos de instrucciones para pacientes".
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio de servicio público convincente de 30 segundos dirigido al público en general, enfatizando el papel vital de la comunicación médico-paciente en la atención preventiva. El vídeo necesita un estilo visual dinámico e inspirador que muestre diversos avatares de AI de manera positiva, acompañado de música motivadora y una voz clara y segura. Empleando los Subtítulos/captions de HeyGen se garantizará la accesibilidad, promoviendo una mejor comunicación médico-paciente en todos los grupos demográficos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de vídeos de instrucciones para pacientes

Transforma información médica compleja en instrucciones en vídeo claras, atractivas y personalizadas, asegurando que los pacientes comprendan sus planes de cuidado sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Introduce tus instrucciones para pacientes en la plataforma para aprovechar nuestra función de "Texto a vídeo desde guion", transformando contenido escrito en visuales dinámicos.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar a tu profesional de salud, mejorando el compromiso y la confianza del paciente.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Utiliza nuestros "Controles de marca" para incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu institución, asegurando consistencia y reforzando la confianza en tus materiales de educación para pacientes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza "Redimensionamiento de proporciones y exportaciones" para generarlo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma, haciendo la distribución fluida y accesible.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Educación del Paciente Globalmente

Genera eficientemente un alto volumen de instrucciones personalizadas para pacientes con diversas necesidades, alcanzando a más pacientes con información vital en múltiples idiomas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la educación del paciente a través del vídeo?

HeyGen permite a los proveedores de salud crear vídeos de educación para pacientes atractivos sin esfuerzo. Aprovechando los Avatares de AI y las Voces en off de AI, puedes transformar información médica compleja en visuales claros y convincentes, mejorando significativamente la comunicación médico-paciente y la comprensión del paciente.

¿Qué características ofrece HeyGen para simplificar la creación de vídeos de formación en salud?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de formación en salud con generadores de texto a vídeo intuitivos y plantillas preconstruidas. Puedes desarrollar rápidamente materiales de formación completos, incluyendo formación en cumplimiento o módulos de microaprendizaje, sin necesidad de habilidades avanzadas de edición.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en los vídeos de comunicación médica?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tus logotipos, colores de marca y elementos visuales específicos en todo tu contenido médico. Esto asegura una comunicación médico-paciente consistente y profesional y fortalece la identidad de tu marca de salud.

¿Cómo apoya HeyGen la generación de instrucciones para pacientes en diversos procedimientos médicos?

HeyGen sobresale como un generador de vídeos de instrucciones para pacientes, permitiéndote crear vídeos detallados para procedimientos médicos o instrucciones de medicación. Con varias plantillas y proporciones de aspecto, puedes producir visuales atractivos que transmitan claramente información esencial a los pacientes en un formato adecuado para sus necesidades.

