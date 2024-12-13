Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para pacientes que se preparan para un procedimiento médico común, como un análisis de sangre o una cirugía menor ambulatoria. El estilo visual debe ser calmado, limpio y empático, utilizando gráficos modernos para ilustrar los pasos clave, complementado con una voz en off tranquilizadora y clara. Este vídeo, aprovechando los avatares de AI de HeyGen, servirá como un crucial Vídeo de Educación para Pacientes, desmitificando el proceso y aliviando la ansiedad del paciente.

