Crea un vídeo de 45 segundos para la incorporación de pacientes nuevos en la clínica. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que los guíe a través de los procedimientos de registro y las instalaciones de la clínica, manteniendo un estilo visual acogedor y profesional con una voz de IA calmada y tranquilizadora. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen pueden personalizar la experiencia inicial del paciente.

Generar Vídeo