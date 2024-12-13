Crea un vídeo conciso de 1 minuto con instrucciones para el cuidado de heridas en casa tras un procedimiento quirúrgico menor, dirigido a pacientes adultos que buscan una guía visual clara. El estilo visual debe ser brillante y tranquilizador, con un avatar de IA amigable demostrando cada paso, complementado por una locución calmada e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente las pautas médicas en una explicación visual atractiva, asegurando una alta comprensión por parte del paciente.

