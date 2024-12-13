HeyGen proporciona una solución eficiente para generar materiales de formación consistentes y vídeos explicativos médicos para el personal dentro de las organizaciones de salud. Sus diversas plantillas de vídeo y vídeos generados por IA simplifican la creación de contenido de desarrollo profesional, fomentando una mejor colaboración en equipo y retención de conocimientos entre los profesionales de la salud.