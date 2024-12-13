Creador de Vídeos Educativos para Pacientes: Involucra a los Pacientes Más Rápido

Simplifica rápidamente la información médica compleja para los pacientes y mejora la comprensión a través de nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Imagina crear un vídeo educativo de 90 segundos para pacientes que explique claramente los beneficios y el proceso de un nuevo plan de manejo de la diabetes. Este vídeo está diseñado para pacientes adultos y sus cuidadores, requiriendo un estilo visual calmado, profesional y tranquilizador, junto con una narración clara y de apoyo. Los usuarios pueden utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, mejorando la comprensión a través de la generación intuitiva de voz en off y simplificando la información médica compleja.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de formación de 2 minutos para el nuevo personal de enfermería, detallando meticulosamente el procedimiento correcto para el vendaje estéril de heridas. Dirigido a profesionales de la salud, este vídeo exige un estilo visual preciso e instructivo con demostraciones paso a paso y un tono de audio claro y autoritario. Aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, los documentos de protocolo detallados pueden convertirse rápidamente en contenido atractivo, con pasos cruciales capturados a través de subtítulos precisos para accesibilidad y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un anuncio de servicio público de 45 segundos destinado al público en general, enfatizando la importancia de los chequeos de salud regulares. El vídeo debe adoptar un estilo visual optimista y accesible, incorporando animaciones amigables y una voz cálida y alentadora. Las plantillas y escenas de HeyGen ofrecen una forma rápida de ensamblar visuales atractivos obtenidos de su biblioteca de medios/soporte de stock, ampliando así efectivamente el alcance de los pacientes con un mensaje visualmente atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo de 1 minuto diseñado específicamente para estudiantes de medicina y clínicos en ejercicio, mostrando la compleja funcionalidad y los profundos beneficios de una tecnología de imagen diagnóstica de vanguardia. Este vídeo en particular requiere una estética visual sofisticada y de alta tecnología, completa con superposiciones gráficas detalladas y una voz en off articulada e informativa. A través de HeyGen, los creadores obtienen la flexibilidad de utilizar su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, asegurando una visualización óptima en diversas plataformas profesionales y elevando así la calidad de la creación de contenido médico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos para Pacientes

Transforma fácilmente información médica compleja en vídeos educativos para pacientes atractivos, claros y profesionales con AI. Simplifica tu mensaje y amplía el alcance de los pacientes.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido médico en el editor. Nuestra plataforma utiliza la creación de texto a vídeo para generar tu borrador inicial de vídeo, apoyando la rápida creación de contenido médico.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una diversa gama de avatares AI para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para que se ajusten perfectamente a tu contenido.
3
Step 3
Aplica Branding y Visuales
Integra el logotipo de tu clínica, colores y otros elementos de marca utilizando nuestros controles de branding completos. Mejora tu vídeo con medios de stock relevantes y plantillas para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta tu vídeo educativo para pacientes de alta calidad con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto. Compártelo en múltiples plataformas para simplificar efectivamente la información médica compleja y llegar a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y Cumplimiento del Paciente

.

Mejora el compromiso del paciente y la adherencia a los planes de tratamiento a través de vídeos atractivos y personalizados generados por AI que hacen que el aprendizaje sea intuitivo y memorable.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos para pacientes usando AI?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI intuitivo, permitiéndote transformar información médica compleja directamente desde un guion en vídeos educativos atractivos para pacientes. Puedes aprovechar los avatares AI realistas y la creación avanzada de texto a vídeo para producir sin esfuerzo contenido educativo de alta calidad para tu audiencia.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para expandir el alcance de los pacientes?

HeyGen apoya la expansión del alcance de los pacientes a través de su robusto soporte multilingüe y generación avanzada de voz en off, permitiéndote entregar tus vídeos educativos a una audiencia diversa. Además, puedes crear contenido cautivador en calidad 4k, asegurando que tu creación de contenido médico sea profesional y ampliamente accesible.

¿Puede HeyGen integrar contenido médico existente y branding en nuevos vídeos educativos?

Absolutamente, HeyGen permite la integración sin problemas de tu contenido médico existente al permitirte convertir guiones, e incluso potencialmente reutilizar contenido de fuentes como PDFs o PowerPoints, en vídeo. Puedes aplicar fácilmente tus elementos de marca, incluidos logotipos y colores, utilizando plantillas de vídeo personalizables y escenas para mantener una apariencia profesional consistente.

¿Qué medidas de seguridad emplea HeyGen para crear contenido médico?

HeyGen prioriza la seguridad de tu creación de contenido médico, ofreciendo una plataforma de vídeo AI robusta diseñada para manejar información sensible de manera responsable. Proporciona un entorno seguro para generar vídeos educativos para pacientes, asegurando que tus datos estén protegidos durante todo el proceso de creación.

