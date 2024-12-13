Imagina crear un vídeo educativo de 90 segundos para pacientes que explique claramente los beneficios y el proceso de un nuevo plan de manejo de la diabetes. Este vídeo está diseñado para pacientes adultos y sus cuidadores, requiriendo un estilo visual calmado, profesional y tranquilizador, junto con una narración clara y de apoyo. Los usuarios pueden utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, mejorando la comprensión a través de la generación intuitiva de voz en off y simplificando la información médica compleja.

