Vídeos de Formación para la Educación del Paciente: Mejora de los Resultados del Paciente

Mejora los resultados del paciente con contenido atractivo y basado en evidencia. Crea presentaciones personalizadas rápidamente usando Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tranquilizador de 60 segundos que guíe a los pacientes y sus cuidadores a través de los pasos para prepararse para una colonoscopia. El estilo visual debe ser amigable y fácil de seguir, presentando un avatar de IA de HeyGen que ofrezca instrucciones empáticas, asegurando que los procedimientos complejos se entiendan sin ansiedad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos de apoyo que ofrezca consejos prácticos para manejar los efectos secundarios comunes de la quimioterapia, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes. El vídeo debe tener un tono claro y de apoyo, con música de fondo suave e información vital destacada a través de la función de subtítulos automáticos de HeyGen, haciéndolo accesible y fácil de entender para todos los pacientes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 90 segundos que promueva la importancia de la prevención y el cribado regular del cáncer de mama. Esta pieza educativa debe incorporar imágenes diversas y contenido inclusivo, utilizando varias plantillas y escenas vibrantes de HeyGen para cautivar a un público amplio y fomentar comportamientos proactivos de salud.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación para la Educación del Paciente

Crea vídeos de formación para la educación del paciente impactantes sin esfuerzo. Transforma información médica compleja en contenido atractivo y accesible para una mejor comprensión y resultados del paciente.

Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu contenido educativo para pacientes como un guion claro y conciso. Utiliza las funciones de texto a vídeo desde guion para iniciar la transformación de tu material escrito en lecciones visuales dinámicas.
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA para presentar tu contenido educativo para pacientes. Esta personalización asegura que tu mensaje resuene claramente con los pacientes y contribuya a una entrega de contenido inclusiva.
Step 3
Añade Accesibilidad y Visuales
Mejora tu vídeo con subtítulos para mejorar la accesibilidad, atendiendo a diversas necesidades de aprendizaje y soporte de idiomas. Complementa tus explicaciones con visuales relevantes para aclarar temas complejos.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de formación para la educación del paciente exportándolos en el formato de aspecto deseado. Distribuye tus recursos profesionales en vídeo para mejorar la comprensión y el compromiso del paciente, contribuyendo a mejores resultados del paciente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Creación de Contenido Educativo para Pacientes

Produce eficientemente un alto volumen de vídeos educativos diversos para pacientes para llegar a un público más amplio, asegurando recursos consistentes y accesibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para la educación del paciente?

HeyGen permite a los proveedores de salud generar rápidamente vídeos de formación para la educación del paciente atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo desde guion. Esto agiliza la producción de recursos vitales en vídeo para pacientes y cuidadores.

¿HeyGen admite la creación de contenido educativo inclusivo para pacientes con opciones diversas?

Sí, HeyGen permite la creación de contenido educativo inclusivo para pacientes al ofrecer una gama de avatares de IA y un sólido soporte de idiomas, asegurando que tus mensajes resuenen con pacientes y cuidadores diversos. También puedes añadir subtítulos para accesibilidad.

¿Qué capacidades de marca ofrece HeyGen para presentaciones personalizadas para pacientes?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en presentaciones personalizadas, asegurando consistencia en todos tus vídeos de educación para pacientes. Esto ayuda a mantener una experiencia profesional y familiar para los pacientes.

¿Puede HeyGen ayudar a crear recursos en vídeo basados en evidencia para resultados específicos del paciente?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen te permite crear tu propio contenido de manera eficiente, transformando guiones en recursos en vídeo basados en evidencia que apoyan la mejora de los resultados del paciente. Utiliza plantillas y escenas para adaptar vídeos a diversas necesidades educativas del paciente.

