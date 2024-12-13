Creador de Vídeos de Política de Contraseñas: Simplifica la Formación en Seguridad

Crea vídeos de formación en ciberseguridad atractivos y explicativos de manera sencilla con Texto a vídeo desde guion.

420/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para todos los empleados, detallando la nueva política robusta de contraseñas de la empresa. Este vídeo debe presentar un estilo animado y atractivo con una voz amigable e informativa, asegurando que las reglas complejas sean fáciles de entender. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la narración.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de concienciación sobre ciberseguridad de 2 minutos dirigido al personal general y a los trabajadores remotos, enfatizando la importancia de asegurar vídeos privados y datos sensibles. El estilo visual debe ser ligeramente serio pero accesible, incorporando una mezcla de metraje de archivo relevante y animaciones simples, con una voz calmada y tranquilizadora. Asegura la accesibilidad completa incluyendo subtítulos generados por HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de actualización de seguridad interna de TI de 45 segundos dirigido al equipo interno de TI y a la dirección, describiendo los avances recientes en nuestras medidas de protección. La presentación visual debe ser moderna y corporativa, con mensajes concisos entregados con una voz segura. Incorpora elementos de marca personalizados de manera fluida utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para un aspecto pulido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Política de Contraseñas

Crea rápidamente vídeos explicativos atractivos y claros sobre las políticas de contraseñas de tu organización, asegurando una comprensión consistente y una ciberseguridad mejorada.

1
Step 1
Crea tu Guion de Política de Contraseñas
Comienza elaborando los mensajes clave de tu política de contraseñas. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir instantáneamente tu guion escrito en una voz en off profesional.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu guion de política de contraseñas. Estos presentadores realistas añaden un toque humano, haciendo que la información compleja sea más accesible y atractiva para tu audiencia.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca y Visuales
Incorpora tus elementos de marca personalizados, como logotipos y colores de marca, para alinear el vídeo con la identidad de tu empresa. Integra visuales relevantes o medios de archivo para aclarar puntos complejos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Política
Revisa tu vídeo explicativo de política de contraseñas completado y expórtalo en el formato deseado. Compártelo de manera segura como un vídeo privado para asegurar una comprensión amplia de las mejores prácticas dentro de tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información de Políticas Complejas

.

Transforma políticas de contraseñas complejas en vídeos explicativos fáciles de entender, mejorando la comprensión en toda tu organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de formación técnica impulsada por IA?

Sí, HeyGen simplifica la creación de "vídeos explicativos" atractivos para temas técnicos aprovechando los "avatares de IA" y la funcionalidad de "Texto a vídeo". Esto permite a los usuarios producir rápidamente contenido profesional de "formación en vídeo impulsada por IA" sin necesidad de habilidades de producción complejas.

¿HeyGen admite la entrega segura de contenido de vídeo sensible?

HeyGen asegura que tu contenido de formación en "seguridad de TI" o "ciberseguridad" pueda ser entregado de manera segura. Nuestra plataforma permite "vídeos privados", ofreciendo opciones robustas de "protección con contraseña" para controlar el acceso y mantener la confidencialidad en las comunicaciones internas.

¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplios "elementos de marca personalizados" para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca utilizando nuestras diversas "plantillas de vídeo", haciendo que cada vídeo creado con HeyGen sea una extensión profesional de tu marca.

¿Con qué rapidez puedo producir vídeos profesionales usando HeyGen?

Como un potente "creador de vídeos", HeyGen permite la producción rápida de contenido de alta calidad a través de su intuitiva función de "Texto a vídeo" y tecnología de "agente de vídeo de IA". Puedes transformar guiones en vídeos pulidos de manera eficiente, siendo ideal para todo, desde actualizaciones rápidas hasta formación técnica integral.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo