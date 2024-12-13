Generador de Vídeos de Política de Contraseñas: AI para Formación Corporativa

Crea anuncios de política atractivos sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, mostrando las mejores prácticas para crear contraseñas seguras en un estilo visual informativo pero moderno con un tono narrativo seguro. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu guion directamente en un vídeo pulido, asegurando que los detalles cruciales se destaquen a través de subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de anuncio de política de 30 segundos generado por AI dirigido a los gerentes de departamento, enfatizando el papel crítico de la autenticación multifactor en el mantenimiento de la seguridad organizacional, presentado con un estilo visual profesional e impactante. Usa las plantillas y escenas extensas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente una narrativa convincente que subraye la importancia de esta medida de seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de creación de tutorial de 45 segundos para todo el personal, demostrando una guía paso a paso sobre cómo restablecer de manera segura su contraseña de la empresa, con un estilo visual limpio y directo y un tono de audio tranquilizador. Este vídeo de marca personalizada puede usar efectivamente los avatares de AI de HeyGen para una representación de personajes consistente y ajustarse a varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Política de Contraseñas

Produce rápidamente vídeos profesionales de política de contraseñas con AI, agilizando la formación corporativa y los anuncios de políticas.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Avatar
Introduce tu guion de política para aprovechar la tecnología de texto a vídeo de HeyGen y selecciona un avatar AI para presentar tu contenido.
2
Step 2
Aplica Tu Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y paletas de colores específicas.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad con la generación de voz en off de Texto a Voz AI de HeyGen y subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Genera tu vídeo final de anuncio de política y expórtalo en las proporciones deseadas para varias plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Políticas y Procedimientos Complejos

Transforma políticas de contraseñas intrincadas y procedimientos de cumplimiento en vídeos explicativos claros, comprensibles y atractivos para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncio de políticas?

El generador de vídeos AI de HeyGen permite la creación rápida de vídeos de anuncio de políticas directamente desde tu guion. Con nuestros Presentadores AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion, puedes generar vídeos de formación corporativa atractivos y consistentes de manera eficiente. Esto proporciona una solución de Generación de Vídeos de Extremo a Extremo para todas tus comunicaciones internas.

¿Puedo personalizar mis vídeos explicativos animados con la marca de la empresa usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite la personalización de la marca para todo tu contenido, incluidos los vídeos explicativos animados. Puedes aplicar tus controles de marca personalizados, integrar tu logotipo y elegir de una rica biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje la identidad de tu empresa. Incluso puedes usar avatares AI personalizados para transmitir tu mensaje.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para transformar guiones en vídeos profesionales?

HeyGen transforma tus guiones en vídeos pulidos a través de su potente motor creativo y la capacidad de texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen genera un vídeo completo con Presentadores AI, generación de voz en off profesional y subtítulos añadidos automáticamente, agilizando tu proceso de producción de vídeos.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de política de contraseñas atractivos o tutoriales?

Sí, HeyGen es un generador de vídeos AI ideal para producir vídeos claros de política de contraseñas y otros vídeos esenciales de formación corporativa. Sus características automatizan la creación de tutoriales, asegurando que tus instrucciones se entreguen de manera efectiva y sin marcas de agua, lo que lo hace perfecto para el soporte de usuarios internos o externos.

