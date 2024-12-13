Creador de Vídeos Explicativos de Bienvenida para Pasajeros

Aumenta el compromiso en la formación con vídeos de bienvenida dinámicos, mejorados por avatares de IA realistas.

Para nuevos pasajeros de aerolíneas, imagina un vídeo de bienvenida de 45 segundos que los guíe suavemente a través de su primera experiencia de vuelo. Este explicativo animado, brillante y acogedor, mejorado con avatares de IA amigables y una narración profesional, ilustra claramente los procesos de check-in y seguridad, fomentando un inicio sin estrés en su viaje.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para viajeros, desmitificando los complejos formularios y procedimientos de aduanas internacionales. Utilizando visuales limpios y minimalistas con texto claro y conciso en pantalla y subtítulos generados, este vídeo de bienvenida simplifica los pasos burocráticos, haciéndolos accesibles y tranquilizadores para cualquiera que se prepare para viajar internacionalmente, todo generado eficientemente a partir de un guion usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de formación interna dinámico de 30 segundos para nuevos conductores de autobús, mostrando de manera efectiva los protocolos de seguridad esenciales y consejos de navegación de rutas. Esta creación de vídeo con IA, aprovechando una variedad de plantillas y escenas de la biblioteca de medios, presenta la información con cambios rápidos de escena y una narración enérgica e informativa, aumentando significativamente el compromiso entre los nuevos empleados de cualquier servicio de transporte terrestre.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una demostración de producto de 30 segundos para una nueva aplicación revolucionaria de reservas de viajes, dirigida a usuarios potenciales con una presentación visualmente elegante y moderna. Este vídeo explicativo rápido presenta demostraciones de interfaz sin interrupciones, música de fondo animada y una narración directa y explicativa, optimizada para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, destacando efectivamente la interfaz fácil de usar de la aplicación y sus características únicas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Explicativos de Bienvenida para Pasajeros

Crea sin esfuerzo vídeos de bienvenida atractivos e informativos para pasajeros con IA, asegurando una introducción suave y clara a su viaje.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza rápidamente seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para contenido explicativo y de bienvenida.
2
Step 2
Añade Tu Guion de Bienvenida
Introduce tu detallado guion de bienvenida para pasajeros y observa cómo nuestra plataforma utiliza texto a vídeo desde guion para dar vida a tus palabras.
3
Step 3
Selecciona un Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo un avatar de IA profesional para presentar tu información de bienvenida, haciendo tu mensaje más personal.
4
Step 4
Genera Narración y Exporta
Utiliza la generación avanzada de narraciones para una narración de sonido natural, luego exporta fácilmente tu vídeo explicativo de bienvenida para pasajeros completo y pulido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Rápida de Vídeos Explicativos

.

Produce rápidamente vídeos explicativos de bienvenida para pasajeros de alta calidad a partir de guiones, transformando información compleja en guías visuales atractivas sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para vídeos explicativos?

HeyGen agiliza la creación de vídeos explicativos y animados atractivos utilizando una interfaz fácil de usar. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de IA para dar vida a tu visión creativa de manera rápida y profesional.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma líder en creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para una creación de vídeos sin interrupciones, permitiéndote transformar texto a vídeo desde un guion con avatares de IA realistas y generación de narraciones de alta calidad. Esto aumenta significativamente la eficiencia para producir diversos contenidos, incluidos vídeos de bienvenida o demostraciones de productos.

¿Puedo personalizar fácilmente los vídeos usando las herramientas de HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un potente editor de arrastrar y soltar y extensas plantillas de vídeo para simplificar la personalización. Puedes añadir fácilmente tu marca, elegir entre diversos avatares de IA y generar subtítulos profesionales para adaptar tu contenido de vídeo.

¿Cómo ayuda HeyGen a mejorar el compromiso en la formación y bienvenida?

HeyGen te permite crear vídeos de bienvenida y formación dinámicos y atractivos que captan la atención de tu audiencia. Con avatares de IA y escenas personalizables, puedes aumentar efectivamente el compromiso en la formación y asegurar que los mensajes clave se comuniquen claramente a través de la creación profesional de vídeos con IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo