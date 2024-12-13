Creador de Vídeos de Asociación: Impulsa tus Colaboraciones

Crea vídeos de asociación profesionales rápida y fácilmente con una amplia gama de plantillas y escenas personalizables.

400/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing en redes sociales de 30 segundos dirigido a emprendedores de pequeñas empresas, destacando una exitosa campaña promocional conjunta. El vídeo debe tener un estilo visual vibrante y llamativo con un tono amigable y enérgico. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar los beneficios clave directamente y hacer que el mensaje se sienta personal y cercano.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para empleados y posibles contrataciones, mostrando asociaciones interdepartamentales e historias de éxito del equipo. El estilo visual y de audio debe sentirse auténtico e inclusivo, con "Subtítulos/captions" claros en pantalla para accesibilidad. Usa el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para enriquecer la narrativa con metraje B-roll relevante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional nítido de 15 segundos para creadores de contenido, anunciando una nueva asociación patrocinada o lanzamiento de producto. El vídeo necesita un aspecto de alta calidad y pulido con superposiciones de texto dinámicas y un mensaje conciso. Asegura una fácil adaptabilidad para varias plataformas utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para optimizar la entrega para contenido de formato corto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Asociación

Crea rápidamente vídeos de asociación profesionales que involucren a tu audiencia y comuniquen efectivamente tus colaboraciones, todo con herramientas fáciles de usar.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para contenido de asociación para iniciar tu proyecto de manera eficiente.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Elabora tu mensaje utilizando la función de Texto a vídeo desde guión, transformando tu guión escrito en un diálogo hablado atractivo.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de IA
Integra medios personalizados o aprovecha la extensa biblioteca de medios/stock para enriquecer tu vídeo con visuales y gráficos relevantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generarlo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Colaboraciones Exitosas con Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes con clientes, demostrando poderosamente el valor de tus soluciones conjuntas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de asociación?

HeyGen, como generador de vídeos con IA, agiliza el proceso de creación de vídeos de asociación profesionales con su interfaz intuitiva y avatares de IA, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible para todos.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas y escenas, animaciones de texto dinámicas y soporte de biblioteca de medios/stock, permitiendo a los usuarios personalizar y crear contenido atractivo fácilmente.

¿Puede HeyGen transformar guiones en vídeos pulidos automáticamente?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo desde guiones, aprovechando la avanzada IA para generar voces en off realistas e incluso integrar avatares de IA, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Cómo puedo asegurarme de que mis vídeos de HeyGen sean adecuados para varias plataformas?

HeyGen admite el redimensionamiento de relación de aspecto y ofrece opciones de exportación flexibles, asegurando que tus vídeos profesionales estén optimizados para diversas plataformas, incluidos los vídeos de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo