Generador de Vídeos de Asociación: Crea Contenido Patrocinado Impresionante

Produce sin esfuerzo vídeos de asociación pagada de alta calidad para aumentar las ventas con capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guiones.

Crea un vídeo de demostración técnica de 90 segundos dirigido a desarrolladores y gerentes de TI, explicando la integración fluida de la API para generar vídeos de asociación. El estilo visual debe ser limpio y técnico, con visualizaciones de datos claras y grabaciones de pantalla, complementado por una voz en off precisa e informativa generada con la generación de voz en off de HeyGen, destacando cómo el generador de vídeos AI simplifica la automatización del flujo de trabajo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos para especialistas en marketing digital y creadores de contenido, mostrando cómo aprovechar los avatares AI de HeyGen y las diversas Plantillas y escenas para producir contenido de marketing atractivo para vídeos de asociaciones pagadas. El vídeo debe tener un estilo visual animado y profesional, con texto dinámico en pantalla y un narrador avatar AI amigable y alentador que guíe a los espectadores a través del proceso creativo, demostrando las mejores prácticas para la creación de contenido impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales y estrategas de contenido, ilustrando cómo adaptar vídeos de asociación para varias plataformas utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto. El estilo visual debe ser rápido y dinámico, con transiciones rápidas entre diferentes formatos de redes sociales, acompañado de música de fondo enérgica y subtítulos/captions nítidos para asegurar el máximo alcance y compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 1 minuto para redactores de contenido técnico y gerentes de marca, detallando las capacidades avanzadas de escritura de guiones y las funciones de clonación de voz dentro de la función de texto a vídeo de HeyGen, para crear vídeos auténticos de acuerdos de marca. El vídeo debe mantener un estilo visual informativo y autoritario, utilizando comparaciones en pantalla dividida de guiones originales y voces generadas, con una narración clara y articulada que demuestre el matiz y la autenticidad alcanzables a través de estas herramientas impulsadas por AI.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Asociación

Crea sin esfuerzo vídeos de asociación atractivos con AI. Transforma tu guion en contenido profesional y atractivo que mejora las colaboraciones de marca.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo en el editor. Nuestra tecnología de texto a vídeo sentará las bases para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca o socio. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu mensaje.
3
Step 3
Añade Medios y Marca
Mejora tu vídeo con imágenes relevantes, metraje de stock y música de fondo de nuestra extensa biblioteca de medios. Aplica tu logo y colores de marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo patrocinado esté finalizado, expórtalo en varios formatos de relación de aspecto optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Tu contenido profesional está listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Asociaciones

.

Desarrolla vídeos AI dinámicos para mostrar efectivamente los resultados positivos y el impacto de tus asociaciones de marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el generador de vídeos AI de HeyGen la creación de vídeos de asociación pagada?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para agilizar todo el proceso de generación de vídeos de asociación pagada de alta calidad. Nuestra plataforma te permite transformar guiones en contenido de vídeo AI dinámico, con avatares AI realistas, diversas voces en off y plantillas personalizables, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puedo personalizar y dar marca a mi contenido de vídeo patrocinado usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote subir tu logo, seleccionar colores de marca e integrar medios específicos de nuestra extensa biblioteca o tus propios recursos. Esto asegura que cada vídeo patrocinado creado refleje tu identidad y mensaje de marca únicos.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para vídeos de asociación multilingües?

HeyGen soporta capacidades multilingües para un alcance global, incluyendo funciones avanzadas de clonación de voz y traductor de vídeo AI. Puedes generar vídeos de asociación con audio y subtítulos sincronizados en varios idiomas, asegurando que tu mensaje resuene eficientemente con audiencias diversas.

¿Qué tan fácil es comenzar a crear un vídeo de asociación AI con HeyGen?

Crear un vídeo de asociación AI con HeyGen está diseñado para ser sencillo, incluso para principiantes. Puedes comenzar simplemente escribiendo un guion, eligiendo entre plantillas de vídeo ricas, o incluso transformando imágenes en vídeo, haciendo que el proceso de creación de contenido sea accesible y eficiente.

