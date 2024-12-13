Creador de Vídeos de Noticias de Asociación: Crea Anuncios Atractivos

Convierte tu guion en vídeos de anuncio de asociación atractivos que impulsen tu marca utilizando Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo dinámico de noticias de asociación de 60 segundos, dirigido a fundadores de startups tecnológicas y gerentes de marketing. El vídeo debe mostrar una estética visual moderna y limpia con música de fondo enérgica y un avatar de AI profesional que entregue el anuncio. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para articular los beneficios estratégicos de la nueva colaboración, asegurando una presentación pulida e informativa.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio de asociación convincente de 90 segundos, dirigido a equipos de comunicación corporativa y especialistas en relaciones públicas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual sofisticado y corporativo, incorporando música instrumental motivadora y una voz en off clara y articulada para transmitir la noticia de manera efectiva. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y las funciones de generación de Voz en off para producir un mensaje de alto impacto, alineado con la marca, que resuene con una audiencia profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip informativo de estilo creador de noticias de 45 segundos, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido interesados en anunciar nuevas colaboraciones. El enfoque visual debe ser atractivo e informal, pero altamente informativo, con gráficos brillantes y amigables y una voz de AI entusiasta. Asegúrate de que el vídeo incluya Subtítulos/captions para accesibilidad y se nutra de la rica biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar su atractivo visual.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento de tutorial de Creador de Vídeos AI de 1 minuto para especialistas en marketing en redes sociales y educadores en línea. El vídeo necesita una estética visualmente rica y rápida con colores vibrantes y una voz de AI explicativa y atractiva que guíe al espectador. Demuestra las funciones de redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen y Texto a vídeo desde guion para mostrar cómo se puede crear y adaptar contenido de calidad profesional rápidamente para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Vídeos de Noticias de Asociación

Crea vídeos de noticias de asociación atractivos sin esfuerzo con AI, desde el guion hasta impresionantes visuales, perfectos para redes sociales y anuncios.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Guion
Selecciona entre plantillas diseñadas profesionalmente o introduce tu guion de noticias para aprovechar la AI de HeyGen y generar instantáneamente escenas iniciales para tu vídeo de anuncio de asociación.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Mejora tu vídeo añadiendo medios de stock relevantes de nuestra extensa biblioteca y aplicando el logo y colores de tu marca usando controles de branding completos.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voz en Off
Da vida a tu guion con avatares de AI realistas o genera voces en off de sonido natural para entregar tu mensaje de noticias de asociación con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo de noticias en alta resolución, optimizado para varias plataformas de redes sociales con opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación flexibles.

Casos de Uso

Muestra Colaboraciones Exitosas con Vídeo AI

Desarrolla vídeos AI atractivos para resaltar el éxito y el valor de tus asociaciones estratégicas y empresas conjuntas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncio de asociación?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar tus guiones de texto en "vídeos de anuncio de asociación" profesionales sin esfuerzo. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" y las "plantillas" listas para usar hacen que la creación de vídeos sea eficiente e impactante.

¿Puedo personalizar el contenido de mi vídeo de noticias usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de "Branding" completos para tus necesidades de "creador de vídeos de noticias", permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca. También puedes utilizar nuestro "editor de arrastrar y soltar" para personalizar cada escena con facilidad.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen integra potentes características de "edición de vídeo AI", incluyendo "avatares de AI" realistas y generación de "voz en off" de alta calidad. Esto te permite producir contenido atractivo sin necesidad de equipos de producción complejos.

¿HeyGen permite exportar vídeos de noticias para redes sociales?

Sí, HeyGen permite la "exportación" sin problemas de tu contenido de "vídeo de reportaje de noticias" en varios "aspectos", optimizados para diferentes "plataformas de redes sociales". También puedes añadir "subtítulos" automáticamente para una mayor accesibilidad y alcance.

