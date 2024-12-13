Creador de Vídeos de Anuncio de Asociación: Crea Vídeos Impactantes

Genera vídeos de anuncio de asociación impactantes utilizando plantillas personalizables y avatares de AI de HeyGen para presentaciones dinámicas.

Crea un vídeo de anuncio de asociación de 30 segundos, dirigido a clientes B2B y prensa del sector, con un estilo visual elegante y moderno, transiciones dinámicas y un tono profesional entusiasta logrado a través de la excelente generación de voz en off de HeyGen, mostrando eficazmente la sinergia entre dos empresas y entregando vídeos profesionales que captan la atención.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo cautivador de 45 segundos que presente una emocionante nueva colaboración orientada al consumidor, dirigido a consumidores generales y entusiastas de productos, utilizando tomas de productos atractivas y superposiciones gráficas en un estilo amigable e informativo, fácilmente creado con las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear vídeos de anuncio de asociación que resuenen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante anuncio de 15 segundos para redes sociales, específicamente para seguidores de redes sociales, mostrando una nueva asociación de marca con visuales brillantes y rápidos, animaciones dinámicas y un portavoz avatar de AI atractivo, perfecto para comunicar rápidamente el valor de la marca y un vídeo de anuncio impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de actualización de asociación estratégica de 60 segundos, destinado a equipos internos y partes interesadas clave, empleando una estética visual profesional y clara con animaciones sutiles y un tono de audio serio pero optimista, generado eficientemente aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, ideal para crear plantillas de vídeo de asociación detalladas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Anuncio de Asociación

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de anuncio de asociación con herramientas impulsadas por AI, plantillas personalizables y potentes características de marca para una comunicación fluida.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Profesional
Selecciona entre las "Plantillas de Vídeo de Asociación" profesionales para comenzar rápidamente a crear tu vídeo de anuncio con "Plantillas y escenas" pre-diseñadas.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de AI
Personaliza tu vídeo de anuncio añadiendo "Avatares de AI" atractivos, dando vida a tu mensaje con personajes y expresiones diversas.
3
Step 3
Aplica los Elementos de tu Marca
Aplica el logotipo, colores y fuentes únicos de tu marca utilizando los "Controles de marca (logotipo, colores)" de HeyGen para una identidad visual consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para "compartir en redes sociales" y diversas plataformas, aprovechando la "Redimensión y exportación de relación de aspecto" flexible.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca nuevas asociaciones con vídeos de AI atractivos

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos para anunciar y celebrar efectivamente nuevas colaboraciones, causando un impacto memorable.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de anuncio de asociación convincente?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de anuncio de asociación profesionales utilizando su plataforma intuitiva de creación de vídeos. Aprovecha las plantillas impulsadas por AI, los avatares de AI y las robustas herramientas de edición de vídeo para producir contenido de alta calidad que comunique efectivamente tu mensaje.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para anuncios de asociación?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas impulsadas por AI, incluidas aquellas ideales para vídeos de anuncio de asociación, que son totalmente personalizables. Ajusta fácilmente colores, fuentes y diseños para alinearlos con tu mensaje específico y las directrices de tu marca.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar mis vídeos de anuncio?

HeyGen mejora significativamente tus vídeos de anuncio con características de AI de vanguardia como avatares de AI realistas y voces en off de AI naturales. Estas capacidades te permiten generar rápidamente contenido atractivo a partir de texto, dando vida a tus noticias de asociación con visuales y audio dinámicos.

¿Puedo mantener la identidad de mi marca en los vídeos de anuncio de asociación hechos con HeyGen?

Absolutamente. Con HeyGen, tienes control total sobre la marca dentro de tus vídeos. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes específicas, asegurando que cada vídeo de anuncio de asociación refleje la identidad única de tu empresa para una apariencia consistente y profesional.

