Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de anuncio enérgico de 30 segundos para seguidores en redes sociales y clientes potenciales, con colores vibrantes y transiciones dinámicas acompañadas de una banda sonora contemporánea y atractiva. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para crear un vídeo de asociación visualmente impactante que capture la atención inmediata y comunique entusiasmo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para partes interesadas e inversores, detallando una colaboración estratégica con un estilo visual sofisticado y una voz en off calmada y autoritaria. Transforma un guion detallado en una narrativa convincente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando claridad e impacto para este crucial vídeo de asociación.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un audaz vídeo de anuncio de 15 segundos diseñado para una audiencia multiplataforma, enfatizando un ritmo visual rápido y un mensaje de audio memorable y conciso. Emplea la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar este vídeo de anuncio para un consumo rápido en varias plataformas de redes sociales, causando una impresión inmediata.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncio de Asociación

Crea fácilmente vídeos de anuncio de asociación impactantes con el generador impulsado por AI de HeyGen, transformando tus colaboraciones estratégicas en contenido de vídeo atractivo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de nuestra biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para anuncios de asociación, proporcionando una base profesional para tu vídeo.
2
Step 2
Añade tu Mensaje
Introduce tu mensaje único de asociación en el editor de texto, utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion para dar vida a tus palabras.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Aplica la identidad única de tu marca usando nuestros controles de marca intuitivos para integrar sin problemas tu logotipo y colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo impactante, aprovechando el redimensionamiento de relación de aspecto para asegurar que esté perfectamente optimizado para todas tus plataformas de redes sociales deseadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncio de asociación atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de anuncio de asociación atractivos a través de su plataforma intuitiva y una amplia selección de plantillas personalizables. Nuestro generador de vídeos AI te permite producir contenido de alta calidad de manera eficiente para colaboraciones estratégicas.

¿Ofrece HeyGen herramientas para personalizar vídeos de asociación con una marca específica?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de asociación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y elegir entre varias plantillas personalizables para crear contenido de vídeo de anuncio único.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir rápidamente vídeos de asociación de alta calidad?

HeyGen acelera la producción de vídeos con características como texto a vídeo desde guion, voz en off AI y un editor de arrastrar y soltar. También puedes utilizar nuestra biblioteca de metraje de archivo y avatares AI para crear vídeos de anuncio de asociación atractivos de manera eficiente.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos de anuncio de asociación para diferentes plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen admite el redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación, lo que te permite optimizar tus vídeos de anuncio de asociación para diferentes plataformas de redes sociales. Esto asegura que tu contenido de vídeo atractivo se vea profesional en todas partes.

