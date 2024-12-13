Impulsa la Formación con Nuestro Creador de Vídeos de Formación para Socios

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados y el empoderamiento de ventas utilizando avatares de IA realistas.

Crea un vídeo de formación de 1 minuto diseñado para nuevos y actuales socios, explicando una característica compleja de software de manera clara y paso a paso. El estilo visual debe ser profesional y utilizar demostraciones en pantalla con una voz en off clara y articulada, empleando avatares de IA para guiar a los espectadores a través del proceso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para equipos internos de L&D, mostrando una actualización reciente de características del producto para el empoderamiento de ventas. El vídeo debe tener una estética moderna y elegante con transiciones dinámicas y una voz en off autoritaria de IA, fácilmente generada convirtiendo el guion usando la función de Texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos dirigido a nuevas contrataciones internacionales que se unan a una fuerza laboral híbrida, fomentando un ambiente acogedor e informativo. El vídeo debe presentar escenas visualmente atractivas con representación diversa y ofrecer subtítulos en varios idiomas para garantizar la accesibilidad y comprensión para todos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para representantes de ventas, que sirva como un recordatorio rápido de los beneficios clave del producto para el empoderamiento de ventas. El estilo debe ser rápido y enérgico, incorporando gráficos audaces y una voz en off entusiasta, aprovechando plantillas y escenas de vídeo personalizables para una creación rápida y una marca consistente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Socios

Crea vídeos de formación para socios atractivos y efectivos sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por IA, optimizando tu proceso de producción de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación, luego aprovecha nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertirlo automáticamente en escenas.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido de formación, asegurando una presencia profesional y atractiva en pantalla para tus socios.
3
Step 3
Añade Voces en Off Dinámicas
Mejora tu vídeo con una narración clara y atractiva utilizando nuestra avanzada función de generación de voces en off, perfecta para explicar conceptos complejos.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Personaliza tu vídeo con logotipos y colores de la empresa utilizando controles de marca, luego expórtalo en el formato deseado para su distribución inmediata a socios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Potencia el Empoderamiento de Ventas para Socios

.

Produce contenido de vídeo convincente impulsado por IA que presente historias de éxito de clientes para equipar a los socios con herramientas poderosas de empoderamiento de ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica toda la plataforma de creación de vídeos. Los usuarios pueden transformar texto en vídeo sin esfuerzo utilizando avatares de IA realistas y aprovechar plantillas de vídeo personalizables, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación ideal para cualquier organización.

¿Puede HeyGen ayudar con la generación de voces en off de IA y subtítulos para contenido de formación global?

Sí, HeyGen ofrece un soporte robusto para contenido multilingüe con funciones como Traducciones con un clic y un Reproductor de Vídeo Multilingüe. Genera automáticamente voces en off de IA y subtítulos precisos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y atractivos en todo el mundo.

¿Qué tipo de controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para vídeos corporativos?

HeyGen ofrece controles de marca completos para mantener la identidad de tu empresa en todos los vídeos. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, colores específicos de la marca y fuentes personalizadas, asegurando que cada vídeo, incluidos los vídeos de formación para socios, se alinee perfectamente con las directrices de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la eficiencia en la generación de contenido de vídeo complejo?

HeyGen mejora significativamente la eficiencia a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar y un guionista de IA integrado. Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido de vídeo, desde una sesión de grabación de pantalla de IA hasta cursos de formación completos, acelerando la producción sin comprometer la calidad.

