Impulsa la Formación con Nuestro Creador de Vídeos de Formación para Socios
Crea fácilmente vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados y el empoderamiento de ventas utilizando avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para equipos internos de L&D, mostrando una actualización reciente de características del producto para el empoderamiento de ventas. El vídeo debe tener una estética moderna y elegante con transiciones dinámicas y una voz en off autoritaria de IA, fácilmente generada convirtiendo el guion usando la función de Texto a vídeo de HeyGen.
Produce un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos dirigido a nuevas contrataciones internacionales que se unan a una fuerza laboral híbrida, fomentando un ambiente acogedor e informativo. El vídeo debe presentar escenas visualmente atractivas con representación diversa y ofrecer subtítulos en varios idiomas para garantizar la accesibilidad y comprensión para todos.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para representantes de ventas, que sirva como un recordatorio rápido de los beneficios clave del producto para el empoderamiento de ventas. El estilo debe ser rápido y enérgico, incorporando gráficos audaces y una voz en off entusiasta, aprovechando plantillas y escenas de vídeo personalizables para una creación rápida y una marca consistente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación para Socios a Nivel Global.
Genera una amplia gama de cursos de formación y distribúyelos a socios en diversas regiones, ampliando efectivamente tu alcance educativo.
Mejora la Efectividad de la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación para socios dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el compromiso y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?
HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica toda la plataforma de creación de vídeos. Los usuarios pueden transformar texto en vídeo sin esfuerzo utilizando avatares de IA realistas y aprovechar plantillas de vídeo personalizables, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación ideal para cualquier organización.
¿Puede HeyGen ayudar con la generación de voces en off de IA y subtítulos para contenido de formación global?
Sí, HeyGen ofrece un soporte robusto para contenido multilingüe con funciones como Traducciones con un clic y un Reproductor de Vídeo Multilingüe. Genera automáticamente voces en off de IA y subtítulos precisos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y atractivos en todo el mundo.
¿Qué tipo de controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para vídeos corporativos?
HeyGen ofrece controles de marca completos para mantener la identidad de tu empresa en todos los vídeos. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, colores específicos de la marca y fuentes personalizadas, asegurando que cada vídeo, incluidos los vídeos de formación para socios, se alinee perfectamente con las directrices de tu marca.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la eficiencia en la generación de contenido de vídeo complejo?
HeyGen mejora significativamente la eficiencia a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar y un guionista de IA integrado. Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido de vídeo, desde una sesión de grabación de pantalla de IA hasta cursos de formación completos, acelerando la producción sin comprometer la calidad.