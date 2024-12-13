Generador de Vídeos de Formación para Socios: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Transforma la educación de socios con nuestra capacidad de convertir texto en vídeo desde un guion, haciendo que la formación de empleados sea atractiva y fácil de producir.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos socios de ventas, diseñado para ser profesional y animado, mostrando las características clave del producto. Este vídeo debe utilizar los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera clara y atractiva, acompañado de una generación de voz en off nítida para asegurar una entrega perfecta, convirtiéndolo en un "generador de vídeos de formación para socios" ideal para un "impulso rápido de ventas".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un equipo de L&D que necesita producir rápidamente "vídeos de formación" completos. Genera un vídeo informativo de 90 segundos con una estética limpia y moderna, dirigido a profesionales de aprendizaje y desarrollo interno. Este "generador de vídeos de IA" puede aprovechar la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar contenido existente e integrarse sin problemas con varias plantillas y escenas para una producción pulida y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para equipos de marketing anunciando actualizaciones de productos a socios, con un estilo visual elegante y enérgico. Este vídeo, que funciona como un rápido "creador de vídeos de formación", debe incluir subtítulos de HeyGen para accesibilidad global y aprovechar su soporte de biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente visuales atractivos, apoyando la entrega de "contenido multilingüe" sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo detallado de 2 minutos para socios de soporte técnico, adoptando un estilo visual paciente y paso a paso, demostrando un proceso de software complejo. Este contenido de "formación de empleados", impulsado por una "plataforma potenciada por IA" como HeyGen, puede adaptar fácilmente su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas mientras utiliza avatares de IA para guiar a los socios a través de procedimientos complejos con claridad y precisión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Socios

Crea vídeos de formación profesionales y atractivos para tus socios sin esfuerzo con IA, asegurando mensajes consistentes y experiencias de aprendizaje impactantes.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación desde un Guion
Comienza pegando tu guion de formación. Nuestra plataforma transformará instantáneamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas, sentando las bases para tu formación de socios utilizando la capacidad de convertir texto en vídeo desde un guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Personaliza
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu contenido. Mejora aún más tu vídeo aplicando los colores y el logotipo de tu marca con simples controles de branding para personalizar tu contenido.
3
Step 3
Genera Voz en Off de IA y Mejora
Añade voces en off de IA con sonido natural en múltiples idiomas para asegurar que tu formación resuene con una audiencia global de socios. Nuestra IA maneja la narración sin problemas a través de la generación de voz en off.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Contenido Atractivo
Finaliza tus vídeos de formación y expórtalos en varios formatos y relaciones de aspecto. Distribuye materiales atractivos y de alta calidad a tus socios con facilidad, asegurando una entrega efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece el Impulso de Ventas para Socios

.

Equipa a los socios con vídeos de IA convincentes que presentan historias de éxito de clientes para comunicar efectivamente el valor y cerrar más acuerdos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?

El potente "generador de vídeos de IA" de HeyGen agiliza el proceso permitiendo a los usuarios transformar "texto en vídeo desde un guion" en "vídeos de formación" atractivos con un simple "editor de arrastrar y soltar". Esto reduce significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para crear contenido de alta calidad.

¿Puede HeyGen integrar branding personalizado en contenido generado por IA?

Sí, HeyGen ofrece robustos "controles de branding" que permiten a los usuarios incorporar sin problemas sus logotipos, colores y elementos visuales específicos. Esto asegura que los "avatares de IA" y todo el contenido de vídeo se alineen perfectamente con la identidad corporativa, creando materiales de "formación de empleados" consistentes.

¿Qué características avanzadas de IA ofrece HeyGen para la creación de contenido global?

HeyGen aprovecha su sofisticada "plataforma potenciada por IA" para facilitar la creación de "contenido multilingüe", permitiendo la generación de "voz en off de IA" en numerosos idiomas. Esta capacidad crucial apoya la creación de contenido de "generador de vídeos de formación para socios" para diversas audiencias globales.

¿Con qué rapidez se pueden producir materiales de formación de alta calidad con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente contenido de "creador de vídeos de formación" de alta calidad gracias a su diseño eficiente. La "escritura de guiones de IA" de la plataforma ayuda en el desarrollo de contenido, permitiendo la rápida conversión de texto o guiones en vídeos dinámicos, haciendo que todo el proceso sea altamente eficiente para "impulso de ventas" y "formación de empleados".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo