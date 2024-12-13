Diseña un video de celebración de 30 segundos para el reconocimiento de "Socio del Mes", dirigido a equipos internos de la empresa y liderazgo ejecutivo. Este video debe presentar un estilo visual profesional y motivador con imágenes nítidas y de alta calidad, y música de fondo celebratoria, destacando rápidamente los logros clave del socio. Utiliza las plantillas y escenas diseñadas profesionalmente de HeyGen para asegurar un aspecto pulido.

